تقارير: برشلونة يبدي اهتمامه بجوهرة باريس

هاي كورة – كشفت تقارير صحفية فرنسية عن اهتمام نادي برشلونة بالتعاقد مع عادل عويش جوهرة نادي باريس سان جيرمان صاحب ال 17 عاماً لتدعيم صفوف الفريق.

ويعد عويش واحد من أبرز اللاعبين الصاعدين بنادي باريس سان جيرمان لكن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري ولم يوقع على عقود احترافية مع ناديه وهو ما أثار اهتمام مسؤولي برشلونة.

وأشارت التقارير إلى أن إلا أن اللاعب يرغب في مشروع رياضي واضحاً بالنسبة له قبل توقيع أي عقود تجديد لناديه الفرنسي وسوف ينتظر لرؤية إذا ما كان النادي الفرنسي قادراً على تقديم هذا المشروع له أم لا.

كما رصد نادي فيورنتينا الإيطالي اللاعب أيضاً لضمه خلال الفترة المقبلة وسوف يتم تحديد مستقبله نهائياً خلال الفترة المقبلة.