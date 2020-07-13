أخبار نادي برشلونة

تقارير: برشلونة يدرس بيع مهاجمه في الصيف

13 يوليو، 2020
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تقارير: برشلونة يدرس بيع مهاجمه في الصيف

هاي كورة – أكدت التقارير الصحافية أن نادي برشلونة الإسباني سوف يدرس العروض المقدمة لمارتن بريثوايت مهاجم الفريق في الصيف المقبل.

وأكدت الصحف أن بريثوايت لم ينجح في إثبات ذاته من وصوله للبلاوغرانا قادمًا من ليغانيس حيث أشارت الصحف بأن مقارنة بالدقائق التي خاضها اللاعب فإنه يكلف برشلونة 2 مليون يورو عن كل مباراة.

ولجأ برشلونة للتعاقد مع اللاعب أثناء إصابة لويس سواريز وكذلك ديمبيلي قبل فترة التوقف حيث تم التعاقد معه من ليغانيس مقابل 18 مليون يورو.

ومنذ عودة لويس سواريز للمباريات وتراجع مردود بريثوايت بخطط سيتين حيث لم يشارك كثيرًا بالمباريات على الرغم من تسجيله أمام ريال مايوركا في أولى المباريات من بعد فترة التوقف.

وخاض بريثوايت 332 دقيقة في تسع مباريات شارك بها منذ انتقاله للفريق حيث يكلف خزائن النادي الكتالوني 54 ألف يورو عن الدقيقة الواحدة.

ويبقى السؤال.. ما الهدف من وراء شراء اللاعب والدخول في أزمة مع ليغانيس الذي غضب من رحيل اللاعب في ذلك التوقيت الصعب وهل جاء ليتم التضحية به سريعًا؟.


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