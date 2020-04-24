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تقارير: تاجر مخدرات يرغب في الحصول على حقوق تسمية ملعب كامب نو

24 أبريل، 2020
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تقارير: تاجر مخدرات يرغب في الحصول على حقوق تسمية ملعب كامب نو

هاي كورة – أكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن الملياردير اليوناني ألكي ديفيد أبدى رغبته في شراء حقيق تسمية ملعب كامب نو التي تنازلت عنها إدارة برشونة.

وكانت إدارة النادي الكتالوني قد أعلنت عبر بياناً رسمياً لأول مرة في تاريخها عن تنازلها عن تسمية ملعب كامب نو رغبة منها في جمع الأموال للمساهمة في أزمة فيروس كورونا.

ومن المعروف أن الملياردير اليوناني تبلغ ثروته 1.9 مليار دورلار ويعد من شركاء النجم الشهير مايك تايسون بتجارة المخدرات.

ويرغب ديفيد في تسمية الملعب باسم سويسكس كامب نو.


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