تقارير: تيليس يقّرب برشلونة من ضم ظهير باريس سان جيرمان

هاي كورة – أكدت التقارير الصحفية أن نادي برشلونة اقترب بقوة من ضم ليفين كورزاوا ظهير نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف المقبل عقب اقتراب نادي العاصمة الفرنسية من ضم أليكس تيليس ظهير بورتو.

وأشارت التقارير أن نادي برشلونة يستهدف ضم كورزاوا ليدعم جبهته اليسرى حيث فشل جونيور فيربو في إثبات ذاته عقب ضمه من ريال بيتيس الصيف الماضي.

وكان باريس سان جيرمان قد ضم كورزاوا من موناكو في صيف عام 2015 حيث شارك مع الفريق في 123 مباراة سجل خلالها 13 هدفاً.

وينتهي عقد كورزاوا مع باريس بنهاية الموسم الجاري أي أن عقده انتهى فعلياً مع فريقه عقب إعلان إلغاء الموسم في فرنسا وهو ما يحاول برشلونة استغلاله لضمه مجاناً.