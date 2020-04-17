تقارير.. ثلاثي “فرنسي” لتعويض رحيل نيمار في باريس سان جيرمان





كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن نادي برشلونة الإسبانى قد جدد رغبته فى التعاقد مع البرازيلى نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي تمهيدا للتعاقد معه بداية من الموسم الجديد بعد توقف النشاط الكروى بعد انتشار فيروس كورونا.







ذكرت صحيفة ” موندو ديبورتيفو ” الكتالونية أن باريس سان جيرمان الفرنسى قد أبدى رغبته في ثلاث خيارات لتعويض رحيل نيمار إلى كامب نو بعدما حدد الثلاثى الفرنسي عثمان ديمبيلى وصامويل أومتيتي وجان كلير توديبو لتمرير صفقة انتقال نيمار لصفوف برشلونة بالإضافة إلى 130 مليون يورو.







وأوشحت الصحيفة إلى أن النادي الفرنسي يرغب فى التعاقد مع الثلاثى لتدعيم صفوفه خاصة فى خط الدفاع التى سوف يكون ثغرة بعد التأكد من رحيل تياجو سيلفا مدافع الفريق البرازيلى بنهاية الموسم الحالى.







وشددت الصحيفة على أن باريس سان جيرمان سوف يستغل رغبة ديمبيلى فى التواجد مع فريق يشارك فى دورى أبطال أوروبا لاقناعه بالانتقال لصفوف الفريق الباريسى خلال فترة الانتقالات فضلا عن استغلال علاقته الوطيدة بمواطنه كيليان مبابى مهاجم سان جيرمان.







وانضم نيمار دا سيلفا لصفوف باريس سان جيرمان فى صيف عام 2018 فى صفقة قياسية وصلت قيمتها إلى 222 مليون يورو كانت حديث العالم وقتها كونها تعد الأغلى فى تاريخ كرة القدم.