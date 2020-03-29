تقارير.. سيتين مستمر مع برشلونة الموسم المقبل



كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن المدير الفنى لفريق برشلونة الإسبانى، كيكى سيتين، سيستمر فى منصبه الموسم المقبل، حتى فى حال أن خرج الفريق الكتالونى هذا الموسم دون الحصول على ألقاب.



ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية أن سيتين سيستمر مهاهما مانت حصيلة الموسم الحالى للبارسا، خاصة أن الهولندى رونالد كومان كان المُرشح الأول لقيادة الفريق الموسم المُقبل لكن لن يتولى القيادة، بعد تأجيل أمم أوروبا “يورو 2020” إلى العام المقبل لارتباطه بعقد مع منتخب الطواحين.



وأوضحت الصحيفة أن الثنائى تشافى هيرنانديز مدرب السد القطرى الحالى، وروبرت مارتينيز المدير الفنى لمنتخب بلجيكا مُستبعدين حالياً من ترشيحات قيادة البارسا، وهذا ما سيجبر رئيس برشلونة جوسيب بارتوميو على تجديد الثقة بـ سيتين.



ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الليجا بعد مرور 27 جولة وقبل فترة التوقف الحالية بسبب تفشى فيروس كورونا برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد الوصيف.



