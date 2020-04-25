تقارير.. سيتين يستقر على عودة كوتينيو لـ برشلونة



كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن كيكى سيتين المدير الفنى لفريق برشلونة الإسبانى، قد استقر على عودة البرازيلى فيليب كوتينيو لاعب خط وسط الفريق المعار إلى صفوف بايرن ميونخ الألمانى عقب نهاية الموسم الحالى.



ذكرت صحيفة “ماركا ” الإسبانية، أن البلوجرانا كان يفكر فى بيع كوتينيو خلال فترة الانتقالات إلا أن حالة الركود الاقتصادى التى تشهدها العالم بعد تفشى انتشار فيروس كورونا الخطير جعل النادى الإسبانى يعيد النظر فى بيع اللاعب البرازيلى.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن سيتين المدير الفنى لديه خطة جديدة للاستفادة من كوتينيو مع الفريق مستقبلا وهى نقله إلى اللعب فى مركز خط الوسط بدلا من استخدامه كجناح أيسر فى ظل موهبته الهجومية وقدراته فى الثلث الأخير.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن سيتين، يمكن أن يستفيد من كوتينيو فى الملعب عن طريق مشاركته فى المركز رقم 8 في خط الوسط بجوار كل من آرثر ميلو وفرينكي دي يونج أو سيرجيو بوسكيتس خلفه لتوفير صلابة دفاعية للفريق مع تخفيف العبء الدفاعى ومنح حرية الثلاثى الهجومى ليونيل ميسى ومن يعاونه فى القيام بدورهم لترجمة الهجمات الأهداف.



وكان نادى بايرن ميونخ الألمانى قد أعلن أمس الجمعة، أن كوتينيو خضع لعملية جراحية ناجحة فى كاحله الأيمن، وأكد العملاق البافارى على موقعه الرسمى أن النجم البرازيلي سيغيب لمدة 14 يوما عن التدريبات قبل البدء فى تدريب إعادة التأهيل. قالت

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