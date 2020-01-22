أخبار نادي برشلونة

تقارير: سيتين يطلب مهاجم بيتيس لخلافة سواريز في برشلونة

22 يناير، 2020
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تقارير: سيتين يطلب مهاجم بيتيس لخلافة سواريز في برشلونة

هاي كورة – أكدت التقارير الصحفية أن كيكي سيتين مدرب نادي برشلونة الإسباني اقترح على مسؤولي الفريق ضم لورين مورون مهاجم نادي ريال بيتيس الإسباني لتدعيم الهجوم في الشتاء الجاري.

ويبحث برشلونة ضم مهاجم جديد لتدعيم هجوم الفريق عقب إصابة لويس سواريز وغيابه لفترة طويلة حيث تم تداول العديد من الأسماء الهجومة مثل لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان ورودريغو مورينو وداني أولمو وبيير إيمريك أوباميانج.

وأشارت التقارير أن برشلونة لا يحبذ فكرة التعاقد مع لورون حيث يستهدف ضم خيار أفضل وبجانب عدم رغبة الإدارة في دفع أموال كبيرة هذا الشتاء.

وشارك مورون في 19 مباراة رفقة بيتيس هذا الموسم بالليغا سجل خلالها 8 أهداف وصنع هدفين.


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