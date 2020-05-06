تقارير: سيميدو لن يبقى في برشلونة الموسم المقبل

هاي كورة – كشفت التقارير الصحفية عن مستقبل البرتغالي نيلسون سيميدو ظهير نادي برشلونة الإسباني الذي تحوم الشكوك حول استمراره رفقة البلوغرانا بالموسم الجديد.

وأكدت التقارير أن سيميدو لن يبقى بصفوف برشلونة الموسم المقبل حيث سيتم استخدامه في عقد صفقة تبادلية من الأهداف التي يرغب النادي في ضمها قبل الموسم الجديد.

وأشارت التقارير بأن سيميدو سيرحل إما لمانشستر سيتي على أن ينضم جواو كانسيلو للنادي الكتالوني أو سينتقل لباريس سان جيرمان ضمن صفقة انتقال نيمار جونيور للبلوجرانا.