تقارير : فيربو يرحل عن برشلونة فى الانتقالات الصيفية المقبلة



يقترب جونيور فيربو الظهير الأيسر لنادى برشلونة الإسبانى من الرحيل عن صفوف الفريق الكتالونى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.







وإنضم جونيور فيربو إلى برشلونة قادماً من ريال بيتيس مقابل 18 مليون يورو بالإضافة إلى 12 مليون يورو آخرين في صورة مكافأت، ولعب 17 مباراة مع النادي الكتالوني منذ انطلاق الموسم لحساب جميع المسابقات.







ذكرت صحيفة “سبورت”الكتالونية، إن اللجنة الفنية لنادي برشلونة لم تقتنع بالمستويات التي قدمها فيربو خلال الموسم الحالى قبل فترة التوقف بسبب كورونا، حيث تريد ظهيرًا يُضفي منافسة حقيقية في الجهة اليسرى مع جوردي ألبا.







أضافت الصحيفة، إن مسئولى برشلونة يدرسون ثلاث خيارات لإستبدال جونيور فيربو وهم، الإسباني خوان بيرنات، الظهير الأيسر لنادي باريس سان جيرمان وزميله في الفريق، الفرنسي لايفين كورزاوا، بالإضافة إلى نظيرهما في يوفنتوس الإيطالي ماتيا دي تشيليو.







أوضحت، إن إدارة برشلونة قد تفكر فى إدراج جونيور فيربو فى إحدى الصفقات التبادلية مع أحد الأندية.







جدير بالذكر أن جونيور فيربو شارك فى 17 مباراة مع برشلونة بكافة المسابقات خلال الموسم الجاري، واحرز هدفاً وأسيست واحد.

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