أخبار نادي برشلونة

تقارير: قرار صادم من بارتوميو لاطباء العلاج الطبيعي في برشلونة

11 يوليو، 2020
0
تقارير: قرار صادم من بارتوميو لاطباء العلاج الطبيعي في برشلونة

هاي كورة – كشفت التقارير الصحفية الإسبانية عن قيام نادي برشلونة الإسباني بالاستغناء عن 8 من أطباء العلاج الطبيعي بالنادي بسبب الأزمة المالية التي يمر بها البلاوجرانا.

وأكدت التقارير بأن إدارة برشلونة قررت عدم تجديد عقود 8 من أخصائيي العلاج الطبيعي بالنادي وهو ما مثل صدمة قوية لهم.

وقام برشلونة بالاستغناء عن بعض الموظفين وتخفيض أجور اللاعبين بسبب أزمة كورونا التي تسببت في كارثة مالية بالنادي.

ولعب سقف الرواتب المرتفع بين لاعبي الفريق الأول دورًا كبيرًا في تفاقم الأزمة وهو ما أدى في النهاية إلى خلو خزينة النادي.


Advertisement

Related posts:

  1. تقارير: بارتوميو لا ينوي الاستقالة من رئاسة برشلونة
  2. أخبار نادي برشلونة : هل برشلونة استفاد من تسلل فيدال في قرار الفار؟ خبير تحكيمي يوضح!!
  3. تقارير.. فيدال “كلمة السر” في اقتراب لاوتارو من برشلونة
  4. تقارير: انقسام في برشلونة بسبب صفقتي نيمار ولاوتارو
الوسوم

إقرا أيضا

Photo of أخبار برشلونة : برشلونة ينهي صفقة جوستافو مايا

أخبار برشلونة : برشلونة ينهي صفقة جوستافو مايا

11 يوليو، 2020
Photo of شاهد تدريبات الفرح والمرح في برشلونة قبل مواجهة بلد الوليد في الدوري الاسباني

شاهد تدريبات الفرح والمرح في برشلونة قبل مواجهة بلد الوليد في الدوري الاسباني

11 يوليو، 2020
Photo of إنييستا: حياتي تغيرت بعد نهائي مونديال 2010

إنييستا: حياتي تغيرت بعد نهائي مونديال 2010

11 يوليو، 2020
Photo of التشكيل المتوقع لمباراة بلد الوليد ضد برشلونة اليوم فى الدوري الإسباني

التشكيل المتوقع لمباراة بلد الوليد ضد برشلونة اليوم فى الدوري الإسباني

11 يوليو، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق