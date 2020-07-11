تقارير: قرار صادم من بارتوميو لاطباء العلاج الطبيعي في برشلونة

هاي كورة – كشفت التقارير الصحفية الإسبانية عن قيام نادي برشلونة الإسباني بالاستغناء عن 8 من أطباء العلاج الطبيعي بالنادي بسبب الأزمة المالية التي يمر بها البلاوجرانا.

وأكدت التقارير بأن إدارة برشلونة قررت عدم تجديد عقود 8 من أخصائيي العلاج الطبيعي بالنادي وهو ما مثل صدمة قوية لهم.

وقام برشلونة بالاستغناء عن بعض الموظفين وتخفيض أجور اللاعبين بسبب أزمة كورونا التي تسببت في كارثة مالية بالنادي.

ولعب سقف الرواتب المرتفع بين لاعبي الفريق الأول دورًا كبيرًا في تفاقم الأزمة وهو ما أدى في النهاية إلى خلو خزينة النادي.