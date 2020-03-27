تقارير كتالونية تكشف تفاصيل مفاوضات الـ10 ملايين سنويا بين برشلونة وتيرشتيجن



تثق إدارة نادى برشلونة الإسباني، فى تجديد عقد الألمانى تير شتيجن حارس البلوجرانا، رغم العوائق التى تعرقل خط المفاوضات بين الطرفين خلال الأيام الماضية، حيث ينتهي تعاقده في يونيو 2022، ويملك شرطًا جزائيًا بقيمة 180 مليون يورو، وعرضت إدارة البارسا على الحارس الألمانى 6.5 مليون يورو لتجديد عقده، فيما طالب الأخير 10 ملايين يورو كراتب سنوى.







ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو”الكتالونية، إن برشلونة الإسباني يثق في أن حارسه الألماني مارك أندريه تير شتيجن سيُجدد عقده لمدة أربع أو خمس سنوات آخرين، رغم تعليق الاجتماع، الذي كان من المقرر عقده في الأيام القادمة.







ويتفاوض برشلونة مع شتيجن منذ شهور عن تمديد العقد، ولكن تم تأجيل الاتفاقية ليس فقط بسبب الاختلافات فى التفاوض، ولكن أيضًا بسبب فيروس كورونا الذى أدى إلى تجميد الانشطة الرياضية محلياً وأوروبياً.







أكدت الصحيفة، إن برشلونة يثق فى تجديد عقد تير شتيجن رغم اهتمام عمالقة أوروبا بضمه مثل بايرن ميونخ وتشيلسي وباريس سان جيرمان ويوفنتوس، لكن فى الوقت نفسه، لا توجد مخاوف داخل إدارة برشلونة من أمر تجديد عقد تير شتيجن، حيث هناك ثقة كبيرة فى إنهاء هذا الملف حتى وأن شهد على تلبية مطالب الحارس الألمانى المالية.