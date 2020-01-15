تقارير: موهبة يابانية جديدة على رادار برشلونة

هاي كورة – يراقب نادي برشلونة الإسباني الموهبة اليابانية الشابة جون نيشيكاوا لاعب وسط نادي سيريزو أوساكا وصاحب ال 17 عاماً من أجل ضمه لصفوف فريق الرديف بالنادي الكتالوني.

وأكدت التقارير أن كشافي برشلونة يتابعون اللاعب عن كثب منذ الموسم الماضي تمهيداً لضمه في الفترة المقبلة.

وتأتي العقبة في أن اللاعب لن يستطيع التوقيع لأي فريق أوروبي حتى يبغل الثامنة عشر من العمر حيث أنه سيبلغ هذا السن يوم 21 فبراير المقبل أي بعد إغلاق سوق الانتقالات.