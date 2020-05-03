أخبار نادي برشلونة

تقارير: ندومبيلي يقرّب توتنهام من التعاقد مع راكيتيتش

3 مايو، 2020
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تقارير: ندومبيلي يقرّب توتنهام من التعاقد مع راكيتيتش

هاي كورة – كشفت التقارير الصحفية عن رغبة نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي بضم إيفان راكيتيتش لاعب وسط نادي برشلونة في الصيف المقبل.

وأشارت التقارير أن النادي الإنجليزي في مقدمة السابق لضم راكيتيتش في ظل رغبة النادي الكتالوني في التخلص من اللاعب ورغبتهم أيضاً في عقد صفقة تبادلية من أجل ضم تانغي ندومبيلي للنادي الكتالوني.

ولم يشارك راكيتيتش سوى في 21 مباراة بالليغا بواقع 10 مباريات أساسي و 11 كبديل فيما شارك في 30 مباراة بكافة المسابقات.


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