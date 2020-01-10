أخبار نادي برشلونة

تقارير: وفد من برشلونة يطير للدوحة للاجتماع مع تشافي

10 يناير، 2020
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تقارير: وفد من برشلونة يطير للدوحة للاجتماع مع تشافي

هاي كورة – فجرت شبكة راديو كتالونيا مفاجأة مدوية حيث أكدت بأن وفد من نادي برشلونة مكون من إيريك أبيدال وأوسكار غراو توجهوا إلى العاصمة القطرية الدوحة من أجل الاجتماع مع تشافي هيرنانديز مدرب نادي السد القطري لاستطلاع رأيه حول تولي مسؤولية تدريب الفريق.

واشتعلت الأجواء داخل نادي برشلونة عقب السقوط المدوي أمام أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني وبات مستقبل إرنستو فالفيردي مدرب النادي الكتالوني على المحك.

يأتي هذا في ظل الأنباء المتواردة حول نية الإدارة في استمرار إرنستو فالفيردي حتى نهاية الموسم على الأقل.


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