تقارير: يوفنتوس يعرض مدافعه على برشلونة ضمن مفاوضات أرثور

هاي كورة – كشفت التقارير الصحفية عن رغبة نادي يوفنتوس القوية بضم أرثور ميلو لاعب وسط نادي برشلونة في الصيف المقبل.

وأشارت التقارير ان يوفنتوس يسعى لعقد صفقة تبادلية مع مسؤولي برشلونة من أجل حسم صفقة ميلو حيث ترددت أنباء عن عرض لاعبين من يوفنتوس مثل ميراليم بيانتش وغيره من نجوم الفريق.

وأشارت التقارير أن يوفنتوس يستهدف استغلال رغبة برشلونة في تدعيم دفاعاته حيث عرض انضمام دي تشيليو للبلوغرانا ضمن صفقة أرثور.

ولم يشارك دي تشيليو كثيراً بمباريات يوفنتوس هذا الموسم حيث شارك في 12 مباراة فقط بكافة المسابقات لم يسجل خلالها أو يصنع أي هدف.