تقام لأول مرة في عدن.. بدء دورة في جراحة الفم والأسنان بمشاركة 50 طبيب

بدأت اليوم الأربعاء في العاصمة عدن دورة جراحية متخصصه في طب الفم والاسنان ، وبرعاية كلية طب الأسنان جامعة عدن ، ونقابة اطباء الاسنان عدن ، وبالتعاون مع مركز حلبوب لطب الأسنان.

ويدرب في الدورة الاستشاري والمختص في جراحة طب الفم والأسنان أ.م.د علي محمد منصر حلبوب ، وبمشاركة 50 طبيب.

الدورة التي أقيمت لأول مرة في عدن ستستمر لمدة ثلاثة ايام بشقيها النظري والتطبيقي ، ومن خلالها سيتلقى المشاركون وعددهم 50 طبيب مهارات ومعارف ومواكبة كل جديد في طب الأسنان.

وتهدف الدورة – حسب القائمون عليها – إلى الارتقاء وتطوير مهنة طب الاسنان وتقديم خدمات طبية افضل للمواطن.

وقال القائمون على الدورة أنها كانت تقام سنويا في صنعاء ، وهي المرة الأولى التي سعى مختصون جنوبيون لاقامتها في عدن.