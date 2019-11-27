عدن الغد

تقام لأول مرة في عدن.. بدء دورة في جراحة الفم والأسنان بمشاركة 50 طبيب

Photo of عدن الغد عدن الغد منذ 14 دقيقة
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تقام لأول مرة في عدن.. بدء دورة في جراحة الفم والأسنان بمشاركة 50 طبيب

بدأت اليوم الأربعاء في العاصمة عدن دورة جراحية متخصصه في طب الفم والاسنان ، وبرعاية كلية طب الأسنان جامعة عدن ، ونقابة اطباء الاسنان عدن ، وبالتعاون مع مركز حلبوب لطب الأسنان.
ويدرب في الدورة الاستشاري والمختص في جراحة طب الفم والأسنان أ.م.د علي محمد منصر حلبوب ، وبمشاركة 50 طبيب.
الدورة التي أقيمت لأول مرة في عدن ستستمر لمدة ثلاثة ايام بشقيها النظري والتطبيقي ، ومن خلالها سيتلقى المشاركون وعددهم 50 طبيب مهارات ومعارف ومواكبة كل جديد في طب الأسنان.
وتهدف الدورة – حسب القائمون عليها – إلى الارتقاء وتطوير مهنة طب الاسنان وتقديم خدمات طبية افضل للمواطن.
وقال القائمون على الدورة أنها كانت تقام سنويا في صنعاء ، وهي المرة الأولى التي سعى مختصون جنوبيون لاقامتها في عدن.

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الفم بدء بمشاركة تقام جراحة دورة طبيب عدن في لأول مرة والأسنان
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عدن الغد

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