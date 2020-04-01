تقدم جديد للقوات الحكومية في صعدة خلال 24 ساعة

قالت القوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، مساء اليوم الثلاثاء، تمكنت من استعادة مواقع كانت تحت سيطرة جماعة أنصار الله(الحوثيين) في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” بنسختها في الرياض وعدن، عن قائد محور علب اللواء ياسر مجلي، قوله إن: “قوات الجيش الوطني نفذت عملية هجومية واسعة على مواقع الحوثيين في مديرية باقم شمال صعدة، تم خلالها السيطرة على بعض المواقع في منطقة الجروف المطلة على الخط الدولي وتثبيت كافة مواقع تبة نايف”.

وأكد مجلي: “مقتل وجرح العديد من الحوثيين وأسر آخرين، إضافة إلى تدمير عتاد عسكري كانوا يستخدمونه في عملياتهم ضد مواقع الجيش في آل زماح”.

وأشار اللواء مجلي إلى: “استهداف مدفعية الجيش تعزيزات للحوثيين قادمة من مركز مديرية باقم، وتدمير عدد من الآليات العسكرية”.

يأتي ذلك عقب إعلان القوات الحكومية، السيطرة على تبة السفينة في منطقة عار بمديرية الصفراء شمال شرقي صعدة، خلال عملية التفاف وصفها بالنوعية على مواقع تمركز جماعة أنصار الله(الحوثيين).

من جانبها، قالت قناة “المسيرة” التابعة لجماعة أنصار الله(الحوثيين) ، اليوم الثلاثاء، أن قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية في صعدة تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.