اليمن العربي

تقدم كبير لقوات الجيش والمقاومة في الحشا بالضالع

28 أبريل، 2020
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حققت قوات الجيش والمقاومة تقدما كبيرا في جبهات محافظة الضالع اليوم الثلاثاء، 28/نيسان/2020.

 

وقالت مصادر عسكرية إن مواجهات عنيفة دارت بين قوات الجيش والمقاومة، من جهة، ومليشيا الحوثي من جهة أخرى، في مديرية الحشا بالمحافظة.

 

وأكدت المصادر أن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على قطاع الثوخب، وقطع طرق الإمداد عن المليشيا في جبل المصيوح الاستراتيجي.

 

كما أكدت المصادر مقتل وإصابة العشرات من مسلحي المليشيا خلال المواجهات التي مازالت مستمرة حتى لحظة كتابة الخبر

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الجيش الحشا بالضالع تقدم في كبير لقوات والمقاومة

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