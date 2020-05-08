تقديم واجب العزاء والمواساة لأسرة العميد علي سيف حزام بمسقط رأسه بمديرية مشرعة وحدنان

قام وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي ووكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن اللواءالركن عبدالكريم الصبري، يوم امس الخميس، بتقديم واجب العزاء والمواساة لأسرة العميد علي سيف حزام بمسقط رأسه بمديرية مشرعة وحدنان .

ونقل وكيل اول المحافظة لأولاد الفقيد وافراد اسرته تعزية ومواساة السلطة المحلية ممثلة بمحافظ محافظة تعز نبيل شمسان، مشيدا بالدور البطولي للفقيد ومواقفه الوطنية بالتصدي للميليشيات الانقلابية ودحرها عند محاولتها اجتياح المدينة، والذي كان له دور بارز في تحرير مديريات صبر .

من جانبه اكد اللواء الركن عبدالكريم الصبري أن مواقف الفقيد الوطنية ستظل في ذاكرة الاجيال القادمة راسخة في ذهنهم معبرة عن سيرته العطرة والذي وقف مدافعا عن تعز منذ اول وهلة، ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية، والذي كان حين ذاك عضوا في المجلس العسكري في مديرية مشرعة وحدنان واحدى القيادات الميدانية لتحرير المديرية .

وعبر اولاد واسرة الفقيد، عن امتنانها وشكرها الجزيل لوكلاء المحافظة ولقيادة السلطة المحلية على هذه اللفتة الكريمة بزيارتهم وتعازيهم ومواساتهم والتخفيف من الآمهم واحزانم، متعهدين بالمضي على خطى الفقيد حتى تحرير المحافظة.

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