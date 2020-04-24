تقرير أمريكي: بعد انتهاء الهدنة السعودية.. هل أضاع الحوثيون فرصة ذهبية للسلام؟

قال تقرير أمريكي إن انتهاء الهدنة التي أقرتها المملكة العربية السعودية من جانب واحد، اليوم الخميس، يفتح آفاقاً مظلمة أمام اليمن، بسبب تعنت الحوثيين.

وأشار إلى أن انتهاء الهدنة دون التوصل إلى اتفاق سلام بديل عنها أمر سيفاقم المأساة التي يعانيها اليمنيون، في ظل معطيات مرعبة، لعل أبرزها فيروس كورونا المستجد، وكذا تلويح بعض المنظمات الإنسانية بوقف برامجها في اليمن في الأشهر القادمة بسبب نقص التمويل.

نص التقرير:

وسط مخاوف من تفشي الفيروس التاجي (كورونا كوفيد 19) في اليمن التي مزقتها الحرب ، انتهى وقف إطلاق النار الذي استمر لمدة أسبوعين اليوم الخميس دون اتفاق دائم يحل محله لإنهاء القتال بين المتمردين الحوثيين والتحالف الذي تقوده السعودية.

وفي استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الشهر الماضي لتطبيق هدنة ، أعلن التحالف ، الذي يدعم حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليًا ، وقفًا لإطلاق النار للسماح بإجراء محادثات بوساطة الأمم المتحدة والتركيز على احتواء فيروس كورونا المستجد.

لكن الحوثيين رفضوا وقف إطلاق النار من جانب واحد. وتبادل الجانبان منذ ذلك الحين الاتهامات بانتهاك الهدنة في محافظتي مأرب والبيضاء.

وفي 17 أبريل / نيسان ، قال التحالف إنه سجل 100 انتهاك للحوثيين في الـ 24 ساعة السابقة. في اليوم نفسه ، اتهم الحوثيون التحالف بشن ست غارات جوية على العاصمة صنعاء ، التي يسيطر عليها الحوثيون.

وعلى الرغم من الأعمال العدائية المستمرة ، قال مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث الأسبوع الماضي إنه يتوقع أن تتفق الأطراف المتحاربة على وقف إطلاق نار على مستوى البلاد “في المستقبل القريب”.

وأبلغ غريفيث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 16 أبريل / نيسان “إننا نضاعف جهودنا من أجل سد الخلافات العالقة بين الطرفين”.

ويهدد انتهاء الهدنة بتفاقم الأزمة الإنسانية في أفقر دولة في العالم ، والتي دمرتها الحرب منذ عام 2014 ، عندما سيطر المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران على صنعاء واستمروا في الاستيلاء على مساحات كبيرة من البلاد من القوات الموالية للحكومة.

وقد أودت الحرب بحياة آلاف الأشخاص وتركت حوالي 80٪ من السكان بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية.

وعلى الرغم من أن اليمن أكد بشكل رسمي إصابة حالة واحدة فقط بفيروس كورونا ، إلا أن منظمات الإغاثة تخشى أن يؤدي تفشي المرض إلى تدمير البنية التحتية الصحية المتهالكة بالفعل في البلاد.

وتعرضت أكثر من نصف المستشفيات والعيادات اليمنية للتدمير في النزاع المستمر منذ خمس سنوات.

وفي 23 أبريل ، وصفت ليز غراندي ، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ، التحديات التي تواجه العاملين في مجال الرعاية الصحية بأنها سباق مع الزمن.

وقالت: “يجب أن نكون صريحين ، فالاحتمالات ليست في صالحنا”.

وأضافت: “إن خطر كورونا مرعب للغاية ، وعلينا أن نفعل كل ما في وسعنا لوقف انتشار الفيروس ومساعدة الأشخاص الذين قد يصابون به.”

ومن المتوقع أن يؤدي تقليص المساعدات إلى زيادة العراقيل أمام استجابة اليمن للوباء. ومن المتوقع أن تقوم غالبية البرامج الإنسانية التابعة للأمم المتحدة بتقليص حجمها أو إغلاقها بالكامل بحلول نهاية أبريل ما لم يتقدم المانحون الدوليون بمزيد من التمويل.

وتقدر وكالات الأمم المتحدة أنها بحاجة إلى أكثر من 900 مليون دولار لمواصلة العمل حتى يوليو.