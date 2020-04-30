تقرير أمريكي: سيطرة الإنفصاليين على عدن ضربة لجهود السلام السعودية وعلى واشنطن فتح قنوات اتصال مباشرة معهم

قال موقع “بروكنغز” الأمريكي إن التطورات الأخيرة في عدن وإعلان المجلس الانتقالي الجنوبي الحكم الذاتي فيها يعد انهياراً لاتفاقية الرياض ، وضربة لجهود السلام الذي تقودها المملكة العربية السعودية.

وقال الموقع الأمريكي إن الحرب في اليمن ومع توالي السنوات تبدو عصية على التوقف على الرغم من تمديد وقف إطلاق النار الذي أعلنته السعودية من جانب واحد لمدة شهر والجهود المكثفة التي بذلتها الأمم المتحدة لترتيب هدنة على الصعيد الوطني.

واتهم التقرير الإمارات بأنها تسعى للإبقاء على نفوذها في عدن، على الرغم من أنها قد أبدت جدية في تقليل دورها في حرب السعودية ضد الحوثيين.

وقال إنه على الحكومة الأمريكية فتح قنوات حوار مباشر مع الحوثيين ومع المجلس الانتقالي الجنوبي، في ظل التطورات على الأرض.

نص التقرير

يبدو أن الحرب في اليمن عصية على التوقف ، على الرغم من تمديد وقف إطلاق النار الذي أعلنته السعودية من جانب واحد لمدة شهر والجهود المكثفة التي بذلتها الأمم المتحدة لترتيب هدنة على الصعيد الوطني.

وسيؤدي استيلاء الانفصاليين الجنوبيين على مدينة عدن الساحلية الجنوبية في نهاية الأسبوع الماضي إلى تفاقم الأزمة المتفاقمة بالفعل في أفقر دولة في العالم.

وتحتاج الولايات المتحدة إلى المشاركة بشكل أكبر في الشأن اليمني لتجنب الأسوأ

كانت عدن عاصمة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية من عام 1968 إلى عام 1990. وقد خرجت جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية من حرب شرسة ضد النظام الاستعماري البريطاني في أواخر الستينيات بدعم من مصر وروسيا ، ثم اندمجت مع جمهورية اليمن الشمالية ، التي كان يرأسها علي عبد الله صالح.

ومنذ أن بدأت الحرب الحالية قبل خمس سنوات ، كانت عدن العاصمة المؤقتة لحكومة عبد ربه منصور هادي المدعومة من السعودية. ويحاول الانفصاليون في الجنوب الحصول على حكم ذاتي في وقت تحولت فيه الحرب ضد الحوثيين إلى مستنقع.

يتمتع المجلس الانتقالي الجنوبي بدعم الإمارات العربية المتحدة وقد سعت أبو ظبي للحد من دورها في الحرب ضد الحوثيين لكنها أبقت اهتمامها الكبير بعدن.

وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ، توصل الإماراتيون والسعوديون إلى حل وسط بين المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية لحلحلة الخلافات بينهما.

وتعد التطورات الأخيرة في عدن انهياراً لاتفاقية الرياض ، وهي أيضاً ضربة للمملكة. ويجدر الذكر أن الإمارات أبدت اعتراضها على استيلاء الإنفصاليين على عدن

يحتفظ السعوديون بدرجة ما من السيطرة والنفوذ في أجزاء من الجنوب – وخاصة في الشرق ، بما في ذلك محافظتي المهرة وحضرموت وكذلك جزيرة سقطرى. ومن المرجح أن يسعى الانفصاليون لتوسيع سيطرتهم خارج عدن ، مما يجعل الصراع محتملًا.

إن إضافة معركة جديدة لواقع اليمن المضطرب أصلاً لن يساعد في ضمان وقف شامل لإطلاق النار كما سيشجع الحوثيين على الاعتقاد بأن الحرب تسير في صالحهم وأن حكومة هادي تنهار.

وفي هذا العام حقق الحوثيون انتصارات في ساحة المعركة في شمال اليمن، وهم يقتربون من آخر معقل رئيسي للحكومة في مأرب.

وهناك تقارير تفيد بأن المتمردين يفكرون في هجوم كبير عبر الحدود ، وضرب مدينة نجران السعودية. ليس من الواضح أن لديهم القدرة على مثل هذا الهجوم ، لكن مثل هكذا هجوم سيشكل إحراجاً للمملكة بعد خمسة أعوام من الحرب.

وفوق كل هذه الأزمات المتلاحقة تلوح الأزمة الإنسانية باليمن وهي أسوأ أزمة إنسانية في العالم. ومؤخراً خفضت إدارة ترامب مساعدتها لليمن ، مشيرة إلى تدخل الحوثيين في توزيع المساعدات.

هذا الإجراء قد يعرقل جهود البرامج الإنسانية في اليمن، ناهيك عن بروز خطر فيروس كورونا الذي يهدد في حالة تفشيه بتفاقم الأزمة في البلاد لمستويات غير مسبوقة.

لهذا كله تحتاج واشنطن إلى وضع ثقلها الكبير بشكل عاجل خلف الأمم المتحدة. يجب على واشنطن أيضًا تنسيق جهود الإغاثة العالمية الضخمة لتوصيل الأدوية والطعام إلى أولئك المعرضين للخطر. يجب أن تفتح حوارًا مباشرًا مع الحوثيين ، وربما آخر مع المجلس الانتقالي الجنوبي.