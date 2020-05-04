تقرير امريكي.. حملة قمع حوثية للنساء غير مسبوقة في تاريخ اليمن

قالت قناة الحدث ضمن نشرتها منتصف النهار لهذا اليوم إن ملف اختطاف مليشيا الحوثي للنساء اليمنيات من منازلهن وإخفائهن في معتقلات خاصة يعود للواجهة.

وارجعت قناة العربية ان سبب اقدام مليشيا الحوثي على ذلك هو تعبير النساء عن وجهة نظرهن وآرائهن ونشاطهن السياسي والإنساني.

وبحسب قناة الحدث فإن الوكالة الامريكية أسوشيتد بريس نشرت تحقيقا لناجياتتمكنَ من الفرار من مناطق سيطرة المليشيات كشفن كيف تعرضن للتعذيب الجسدي والنفسي وغيرها من الممارسات المنافية للإنسانية.

وقالت قناة الحدث انما نشرته الوكالة أسوشيتد بريس ترافق مع دعوات حكومية رسمية كان على رأسها وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني طالب من خلال دعوتها للمجتمع الدولي ومنظمات حماية المراءة بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات.

وأشارت قناة الحدث أن الوكالة كشفت بحسب التقرير تعاملات صادمة تمثلت في شهادات مثبتة مع عدد من الناجيات كشفن كيف تعرضن للاعتداء والتعذيب الجسدي والتحرش الجنسي والاغتصاب والتعذيبالنفسي وكيف تم تحديد مواعيد لإعدامهن وإلغاءها في اللحظة الأخيرة.

وأشارت الوكالة إلى أن ما قامت به مليشيا الحوثي يعد حملة قمع للنساء غير مسبوقة في تاريخ اليمن.

وبحسب رصد قناة الحدث فإن التقديريات تشير إلى نحو 300 امراءه محتجزات حاليا داخل محافظة صنعاء وحدهاطبعا لما أفادت به عدد من المنظمات الحقوقية الدولية.