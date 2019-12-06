تقرير خاص: ثلاثي الشر.. القاعدة تستهدف قيادي في الحزام بالتزامن مع هجوم مليشيا الاصلاح على احور والحوثي على ثرة

بالتزامن مع هجوم ممن جديد تنكشف الأقنعة ويظهر الثلاثي (إخوان اليمن ، وتنظيم القاعدة ، ومليشيات الحوثي) ، في اصطفاف يحمل أجندات خارجية ، وينفذ مخطط تلتقي فيه مصالحهم ، لمهاجمة الجنوب وشعبه وقواته ، فصباح اليوم هاجمت مليشيات حزب الإصلاح (إخوان اليمن) مدينة احور ، وبالتزامن مع ذلك حاولت القاعدة إستهداف قيادي في حزام لودر ، بينما ثالثهم الحوثي شن قصف على مواقع القوات الجنوبية بثرة ..! فما الذي يجري؟

*مليشيات الإصلاح تهاجم لودر*

حيث قامت مليشيات حزب الإصلاح الشمالية التي قدمت من محافظة شبوة أمس ، وفي تحدٍ صارخ لاتفاق الرياض ، بمهاجمة مدينة أحور وفتحت نيران أسلحتها على مواقع المقاومة الجنوبية صباح اليوم الخميس.

وحسب إعلام ألوية الدعم والاسناد فقد قامت مليشيات مسلحة تابعة لحزب الإصلاح، محسوبة على الحكومة اليمنية قادمة من عتق ومأرب بمهاجمة بلدة أحور ، وقد استشهد على اثر الهجوم الغادر, القائد “سالم عوض الساحمي” نائب قائد المقاومة الجنوبية في أحور في محافظة أبين.

*القاعدة تستهدف قائد حزام لودر*

إلى ذلك شهدت مديرية لودر إستهداف لقائد الحزام الأمني في المديرية ، عبر عبوة ناسفة زرعها مجهولين في مفرق شوحط لاستهداف موكبه اثناء عودته من الجولة التفقدية الذي قام بها لبعض المواقع ، وهو إستهداف يحتمل وقوف تنظيم القاعدة خلفه.

وفي التفاصيل نجا العميد عبدالله عمر الدماني قائد قوات الحزام الأمني في لودر بأعجوبة من محاولة اغتيال صباح اليوم بعبوة ناسفة حاولت استهداف موكبه في مفرق شوحط بمدينة لودر ، حيث تم افشال العبوة الناسفة وتفجيرها من قبل بعض الخبراء وافشال هذا المخطط الارهابي الجبان.

*هجوم حوثي على جبهة ثرة*

وبالتزامن مع إستهداف لودر وهجوم ميليشيات الإصلاح على احور ، شنت مليشيا الحوثي هجوما عنيفا اليوم الخميس على جبهة ثرة بمديرية لودر محافظة أبين .

وقال المركز الإعلامي لجبهة ثرة ان المليشيات شنت قصفا عنيفا بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة , مستهدفة مواقع قوات الحزام الأمني والمقاومة الجنوبية بجيهة ثرة واستهدف القصف قرى ضواحي مدينة لودر.

وأكد المصدر ان هذا القصف يأتي بالتزامن مع ما تقوم به مليشيات حزب الإصلاح من خرق فاضح لاتفاق الرياض في مدينة أحور بمحافظة أبين.

*ماذا يجري ؟*

التزامن الثلاثي بين حزب الإصلاح والذي هاجمت مليشياته مديرية احور ، والقاعدة التي لها بصمات باستهداف قائد الحزام الأمني بلودر ، ومليشيات الحوثي التي شنت هجوم على مواقع القوات الجنوبية في جبهة ثرة بلودر ، ليس وليد اللحظة وإنما يمتد لتزامن سابق في مختلف المحافظات ، ومنها محافظة أبين نفسها.

وفي أغسطس الماضي تزامن هجوم حوثي على الضالع مع هجمات القاعدة في لودر، ومحاولة مليشيات الإصلاح الشمالية غزو الجنوب ، بالإضافة إلى خلايا نائمة تحركت في عدن ، والقاسم المشترك في هذا التزامن أنه موجه ضد الجنوب ويستهدف قواته الجنوبية وشعبه.

ويأتي هذا التزامن اليوم الخميس ليجدد التأكيد على تنسيق ثلاثي الشر المعادي للجنوب (الإخوان، والقاعدة ، والحوثي) ، والذي يهدف لتصعيد الأوضاع العسكرية واستهداف أمن واستقرار الجنوب، في محاولة لإفشال تنفيذ اتفاق الرياض.

*الحزام يتوعد ويحذر*

من جانبها قوات الحزام الأمني في محافظة أبين أصدرت بيان أكدت فيه أن توجيهات صارمة صدرت بتعزيز الخطوط الأمامية ورفع درجة الاستعداد القتالي مؤكداً أن القوة تمتلك مخزون من السلاح والذخيرة للصمود في وجه الجحافل الغازية التابعة لميليشيات تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابية التابعة لحزب الإصلاح.

وحذرت من تناول اي اخبار زائفة او منشورات كاذبة تصدر من مطابخ الإخوان الاعلامية والصحف الصفراء هدفها النيل من عزيمة الأبطال، وان الحساب وفق القانون وما تقتضيه المرحلة الحساسة سيكون هو الرد المناسب.