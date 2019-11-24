تقرير خاص : حراك همال عمال النظافة في عدن حقوق مشروعه أم طلبات يصعب تنفيذها

في هذا الوطن لا مكان لمن يطالب بحقه فالحقوق المسلوبة ما أكثرها في ظل غياب دور الدولة الحقيقي والفعلي للاستجابة للمواطنين أو توفير لهم حياة كريمة بعيدا عن الأزمات والمشاكل.

عمال النظافة هم الفئة التي تسهم بشكل رئيسي في الحفاظ على نظافة المدينة والذي يقع على عاتقهم مسؤولية رفع القمامة وتنظيف الشوارع أول بأول في مختلف المديريات.

قرر هؤلاء العمال أن ينظموا وقفة احتجاجية للمطالبة برفع رواتبهم وتوفير ضمان صحي لهم وأشياء أخرى عانوا منها كثيرا طوال الفترة الماضية , لكن ما حدث لهم من اعتداء من قبل جنود واطلاق الرصاص الحي عليهم وضع عديد من التساؤلات لما هي الأسباب الحقيقية لهذه الوقفة ومن الذي قام بإطلاق الرصاص عليهم وما هي مصلحته ولماذا كل هذا الشيء في وقفة احتجاجية سلمية للمطالبة بالحقوق وتوصيل رسائلهم للجهات المعنية لملامسة معاناتهم ووضع حل لكل مشاكلهم.

تقرير : دنيا حسين فرحان

*بداية القصة وأسباب الوقفة واطلاق الرصاص الذي انهاها :

عمال النظافة منذ فترة يطالبون بزيادة في رواتبهم التي يرون أنها قليلة جدا مقارنة ببقية المرافق وهم الأكثر جهدا وعملهم مهم على أرض الواقع ومن دون عملهم سوف تتحول المدينة إلى مزبلة ووضع صحي مزري جدا.

قرروا الإضراب عن العمل في مختلف المديريات لكن في نفس اليوم الذي قرر عمال النظافة بمديرية التواهي القيام بوقفة احتجاجية كانت بقية عمال النظافة في المديريات الأخرى رفعوا الإضراب وباشروا عملهم بشكل طبيعي.

أساس الوقفة كان المطالبة بزيادة رواتبهم والحصول على تأمين صحي في مستشفيات خاصة للعلاج بسبب الغلاء الذي يحيط بهم مما دفعهم لتنظيم هذه الوقفة للمطالبة بحقوقهم الذي يرون أنها مشروعة وعلى السلطات الاستجابة لها.

ما حدث هو أن إدارة صندوق النظافة بالتواهي نزلت لموقع الوقفة وطلبت من عمال النظافة هناك بالتوقف عن الإضراب والعودة لعمهم كبقية المديريات لكنهم رفضوا مع انقسام واضح في النقابة بين مؤيد لهم ومعارض لموقفهم.

هناك قوة أمنية نزلت لموقع الوقفة بتعليمات من مدير عام مديرية التواهي عبدالحميد الشعيبي لتأمين العمال والمسؤولين على الصندوق عندما طلبوا منهم العودة للعمل لكن الوضع تفاقم وتحول لمشادات كلامية واطلاق رصاص استنكره الجميع خاصة وإن الوقفة الاحتجاجية سلمية ولم يكن يريد عمال النظافة فيها سوى المطالبة بحقوقهم وتوصيل رسائلهم.

*مدير مكتب النظافة بمديرية التواهي يوضح ما حصل وموقفه من الوقفة الاحتجاجية للعمال

يقول طه العسيري مدير مكتب النظافة بمديرية التواهي:

فور علمنا بالوقفة الاحتجاجية ذهبنا للموقع وتحدثنا مع العمال بأن بقية المديريات تعمل فكيف تنظمون وقفة لمديرية التواهي فقط لم يصدقنا أحد فقمت بنفسي بعمل جولة في مختلف مديريات عدن وبالفعل وجدت كل العمال باشروا العمل في مواقعهم دون أي مشاكل فعدت مرة أخرى واخبرتهم بذلك لكن لم يتجاوبون معي.

عندما تواصلت مع المأمور طلب من قوة أمنية القدوم لحمايتنا وحماية العمال من حدوث أي شجار أو تعدي علينا وهذا كان الهدف من قدوم رجال الأمن لكن مع الأسف حدث شجار بين أعضاء من النقابة والعمال قام العسكر بإطلاق الرصاص وهذا ما استئنا منه جميعا ونستنكر ما حدث للعمال لأنه مهما حصل هذه وقفة سلمية ومن حق أي شخص التعبير عن رأيه.

الموضوع أن مطالب العمال صعب تنفيذها في الوقت الحالي مع أنه حق من حقوقهم فهم يطالبون بزيادة رواتبهم من 60 ل 100 الف ريال وهذا صعب جدا فلا توجد ميزانية والحكومة غائبة ووضع البلاد مأساوي وحتى التأمين الصحي في مستشفيات خاصة كبرى صعب حاليا بسبب ضعف الإيرادات.

عمال النظافة في المحافظات الأخرى يستلمون 25 إلى 30 ألف رواتب وعمال نظافة محافظة عدن هم أفضل الرواتب من بقية المحافظات خلاف الحافز الذي يحصلون عليه كل خميس وجمعة لا أقصد بأنه ليس من حقهم المطالبة برفع الراتب بالعكس نحن معهم ومع مطالبهم بقدر الجهد الذي يبدلوه من أجل الحفاظ على نظافة المدينة لكن أين هي الدولة التي ستعمل لنا تسوية وميزانية بذلك وأين هي الإيرادات في ظل هذا الوضع الصعب يجب أن يقدروا ذلك وهذا ليس الوقت المناسب للمطالبة برفع الراتب والانتظار لاستقرار الحكومة بعدن ومتابعتنا لموضوعهم عندها يمكن أن تستجاب كل المطالب.

*استنكار كبير على مواقع التواصل الاجتماعي ومطالبات بمحاسبة من أطلق الرصاص:

بعد ما حدث في الوقفة الاحتجاجية وقيام بعض رجال الأمن بإطلاق الرصاص تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صور الوقفة وحال عمال النظافة بعد اطلاق الرصاص عليهم وتم التعاطف الكامل معهم ومع مطالبهم وبعث رسائل لمأمور التواهي والجهات المعنية بمحاسبة من قام بذلك.

وهناك عدد من الإعلاميين كتبوا عن ما حصل واعتبروه انهاك للحق ولا يحق لأي شخص أن يطلق الرصاص على وقفة سلمية مهما كانت الأسباب لكن لم تكون الأمور واضحة لدى الجميع عن أسباب الوقفة وهل كل مطالب العمال معقول تنفيذها في ظل هذا الوضع المأساوي وغياب الدولة والحكومة التي من مهامها معرفة مشاكل كل المرافق وإيجاد حل لها ومن بين ذلك مشاكل عمال النظافة وحقوقهم التي يطالبون بها.