عدن 24

تقرير طبي يحسم الجدل حول الوفيات الأخيرة في عدن (وثيقة)

29 أبريل، 2020
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عدم24-خاص
حسم تقرير طبي الجدل حول عدد من الوفيات تم تداول شائعات عن اصابته بحمى الضنك.وأكد تقرير نزول ميداني لفريق الاستجابة السريعة م/ عدن، أن سبب وفاة الأخوين “سعيد وأكرم” حسن حسين عبدالرزاق هو حمى الضنك والمكرفس وخلفية مرضية للمتوفي، مؤكدين ـن جميع المخالطين الحالتين لم تنطبق عليهما الأعراض القياسية لكورونا.وأشار التقرير إلى وجود حالات كثيرة مصابة بالمكرفس والضنك في منطقة سكنهما بالمنصورة، مشيرا إلى أنه سبق أن تلقوا العلاج قبل وفاتهما.

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