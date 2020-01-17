تقرير عن جبال الالب – معلومات عامة

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تقرير عن جبال الالب ، تعد جبال الالب أطول سلسلة جبلية في العالم، إذ أنها تتكون من 100 قمة، حيث نشأت وتشكلت من اندماج مجموعة من الكتل الصلبة التي تصادمت،كما يصل ارتفاعها 1200 كيلو متر.

وتمر هذه السلسة الجبلية بمجموعة دول وهى صربيا وسلوفينيا و ألبانيا وكرواتيا و إيطاليا وفرنسا وألمانيا والنمسا والهرسك والبوسنة وسويسرا، وسوف نقدم في موسوعة اعلي قمم جبال الألب، و أهميتها كمنطقة سياحية جذابة.

تقرير عن جبال الالب

شجع جمال جبال الألب الكثير من المستثمرين ورجال الأعمال على إنشاء فنادق ومنتجعات ونوادي لجذب السياح للذهاب إليها، وخاصة وأنها من اهم المناطق السياحية في أوروبا.

يوجد ثلاث أنواع من جبال الألب وهى السلسلة الجبلية الشرقية، والسلسلة الجبلية الغربية، والسلسلة الجبلية الوسطى، وتعد الجبال الشرقية أقل ارتفاعا من الجبال الغربية والوسطى.

كم عدد الدول التي تغطيها منطقة جبال الالب

يصل ارتفاع اكثر منطقة عريضة في جبال الألب 260 كم ، إذ تقع بين جنوب ألمانيا وشمال إيطاليا، كما يتوزع سكانها على 8 دول، حيث يقدر عددهم بـ 14 مليون فرد.

و الدول الثمان التي تغطى جبال الألب هي ألمانيا، والنمسا ، ليختنشتاين، موناكو، وفرنسا، وإيطاليا، وسويسرا،سلوفينيا.

اعلى قمة في جبال الالب

تعد جبال الألب أطول السلاسل الجبلية في العالم، حيث يعتبر الجبل الأسود، وجبل ماترورن، وجبل روزا أعلى قمم جبال الألب، وسوف تتناول كل جبل منهما في النقاط التالية:

الجبل الأسود: يعد الجبل الأسود أعلى قمم جبال الألب، إذ يأتي في الترتيب 11 من حيث ارتفاع جبال العالم، كما يوجد في إيطاليا وفرنسا، وهو عبارة عن قبة مكونة من الثلج، حيث يصل ارتفاعه 4808 متر عن مستوى سطح البحر أي بمعدل 16 ألف قدم.

يعد الجبل الأسود أعلى قمم جبال الألب، إذ يأتي في الترتيب 11 من حيث ارتفاع جبال العالم، كما يوجد في إيطاليا وفرنسا، وهو عبارة عن قبة مكونة من الثلج، حيث يصل ارتفاعه 4808 متر عن مستوى سطح البحر أي بمعدل 16 ألف قدم. جبل ماترورن : يصل ارتفاعه 14692 قدم على مستوى سطح البحر، حيث يتسم بتغير الطقس والمناخ، إلى جانب كثرة المنحدرات الموجودة فيه، كما يقترب من جبل روزا.

: يصل ارتفاعه 14692 قدم على مستوى سطح البحر، حيث يتسم بتغير الطقس والمناخ، إلى جانب كثرة المنحدرات الموجودة فيه، كما يقترب من جبل روزا. جبل روزا: يصل ارتفاعه 14750 قدما عن مستوى سطح البحر، إذ يقع في إيطاليا و سويسرا، كما يتسم بوجود الأنهار الجليدية، ويملأ الجليد قمة الجبل، إذ يأتي جبل روزا في الترتيب الثاني من حيث طول قمم جبال الألب.

جبال الالب في الصيف

يتميز طقس جبال الألب في فصل الصيف بالاعتدال، إذ يتأثر الطقس بهبوب الرياح وحركة اتجاها، بينما نجد طقسه في فصل الشتاء يتسم بشدة البرودة، فضلا عن امتلاء قممه بالثلج والجليد .

السياحة في جبال الالب

تعد جبال الألب من اهم المناطق السياحة في العالم، حيث أكدت إحصائية ببلوغ عدد سياح جبال الألب 120 مليون سائح سنويا، كما أقيمت عدد من المشروعات الاستثمارية بهدف زيادة نسبة السياحة، وجذب اهتمام السياح لزيارة جبال الألب، وسوف نستعرض اهم أسباب السياحة في جبال الألب:

إنشاء العديد من النوادي الثلجية والمنتجعات، إلى جانب إنشاء سكك حديد ليركبها السياح من أجل مشاهدة المناظر الطبيعية الثلجية الجميلة.

اشتهرت جبال الألب برياضة التزلق، حيث بدأت فيها أول بطولة تزلق في القرن العشرين في سانت موريتز.

في عام 1908 انشأ مصعد تزلق كوسيلة لمشاهدة السياح لجمال جبال الألب.

تتميز جبال الألب بالألعاب الأولمبية التي يلعبها السياح.

تعد سلسلة جبال دولوميت من المناطق السياحة الهامة في جبال الألب، إذ أنها سلسلة جبلية إيطالية، حيث تتسم بجمال صخورها خاصة عند غروب الشمس.

يوجد بجبال الألب نفق سكة حديد يسمى ” فريوس”، الذي يعد اهم نفق يجذب السياح.

يأتي السياح من مختلف بقاع العالم من اجل التزلق على جبال الألب، حيث يتسلق ألف سياح سنويا، كما كان أول تسلق حدث كان عام 1855م، وقد قام ستة سياح ينتموا إلى الجنسية السويسرية والانجليزية بتسلقه.

تعد جبال الألب من أطول جبال العالم، واكثرها جذبا للسياح، خاصة و أنها تجذب الكثير من المستثمرين والسياح إليها بفضل جمالها الطبيعي .

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