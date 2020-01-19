تقرير عن مدينة البندقية – معلومات عامة

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تقرير عن مدينة البندقية المعروفة بمدينة فينيسيا من أشهر المدن السياحية على مستوى العالم فهي تضم مجموعة من الأماكن السياحية الكثيرة والآثار المتعددة وتعتبر من أهم المدن الإيطالية في التاريخ وتتميز المدينة بالشوارع الضيقة والمباني القديمة والقنوات المائية التي تتخلل المدينة؛ للتعرف أكثر على مدينة البندقية والأماكن السياحية والتاريخية التي تضمها نقدم لكم على موقع الموسوعة بعض هذه الأماكن التي يفضل زيارتها عند السفر إلى فينيسيا.

تقرير عن مدينة البندقية

تضم المدينة مجموعة من أشهر الأماكن السياحية في العالم وهي مقصد الكثير من السياح من شتى أنحاء العالم؛ ومن هذه الأماكن ما يلي:

القنال الكبير

البندقية تشمل مجموعة كبيرة من القنوات المائية التي تربط شوارعها ببعضها البعض وإذا رغبت في التنقل في هذه الشوارع لا يمكنك سوى الانتقال عبر القنوات المائية مستخدمًا القوارب وأكبر هذه القنوات هي قناة غراندي التي تمتد ما بين جانبين من المدينة وأثناء الانتقال يمكنك التمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة ومناظر البيوت والمباني الجميلة والجسور التي تقطع هذه القناة وأقدمها جسر ريالتو و3 جسور أخرى يستخدمها السياح وسكان المدينة للانتقال من جانب إلى الجانب الآخر ولابد من أن تحرص على التقاط الصور التذكارية.

كاتدرائية القديس مرقص

هي ضمن أشهر المباني الأثرية التي تضمها المدينة وأهم المباني الدينية في البندقية؛ قد تم بنائها عام 1092 م ومازالت تتمتع بالثبات أمام عوامل التغير المختلفة منذ أن تم بنائها تتميز الكاتدرائية بالتفاصيل التي يحتويها كل جانب من جوانب الحوائط داخلها وبها مجموعة من اللوحات الجدارية والمنحوتات كما أن الواجهة الأمامية للكاتدرائية تتميز بالتفاصيل والزخارف الجميلة التي لا يمكنك إبعاد نظرك عنها بسهولة كما انها تحتوي على مجموعة من اللوحات البيزنطية والتي تظهر في السقف؛ عندما تذهب إلى الكاتدرائية لا يمكنك الوصول إليها إلا من خلال المرور عبر القنال الكبير.

ساحة سانت ماركو

الساحة تميز بالمصابيح الحديدية ذات الطراز القديم والتي تزين المدينة وتعتبر من أفضل الأماكن لالتقاط الصور التذكارية إلى جانب أن الساحة تحيط بمجموعة من المباني السياحية منها كاتدرائية القديس مرقص وبالقرب من جزيرة سان جورجيو ماجيوري وتعد من أكثر المناطق زيارةً في البندقية لما يحيط بها من مباني تتميز بتصميمها المعماري الجميل.

جاليريا ديل أكاديميا

أهم معارض المدينة ويضم أفضل مجموعة من اللوحات الفنية إلى جانب مجموعة كبيرة من الفنون التي تميزت بها المدينة في القرن 14 م وحتى القرن 18 م وبه عدد من الغرف التي تضم مجموعة من اللوحات الفنية وكان الجاليري يحتوي على ديرًا وقد تحويل هذا الدير إلى متحف في أواخر القرن 18 م ويعد أجمل الأماكن التي تضم مجموعة كبيرة من فنون الحديثة وإن كنت من محبى الفن الحديث لا يمكن أن تفوت زيارة هذا المبنى العظيم.

قصر الدودج

يقع القصر في بداية ساحة القديس ماركو ويطل على القنال الكبير أيضًا وقد كان مقرًا للحكومة في مدينة البندقية ومقر إقامتها الرسمي ولكنه حرق في القرن 16 م ونتيجة لذلك تم إعادة بناءه بشكل أروع من ذي قبل وأكثر ما يميزه عندما تدخل هو الدرج الذهبي الذي يعرض عليه مجموعة هائلة من المنحوتات الفنية المذهلة واللوحات القيمة؛ والواجهة الامامية للقصر من أهم ما يميز هذا القصر فهي بنيت بتصميم مقوس من الحجر الأبيض وبه مجموعة من الأثاث الذي يرجع إلى القرن 16 م.

تياترو لافينيس

من أهم المسارح الموجودة في فينيسيا فهو يعتبر القلب النابض للموسيقى فقد كان يجتمع الموسيقيون فيه كما أنه كان جاذب لأغلب أثرياء ذلك العصر؛ وما زال المسرح يقدم الفنون على خشبته خاصة من شهر يناير إلى يوليو ومن شهر سبتمبر إلى شهر أكتوبر وإن كنت لا ترغب في سماع الموسيقى الأوبرالي داخل المسرح يمكنك أن تأخذ جولة ممتعة داخل المسرح والتقاط الصور الرائعة للزخارف الموجودة على جدران المسرح.

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