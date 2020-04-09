تقرير – كيف سيرد الانتقالي على إختطاف ممثله في شبوة؟



عدن تايم / خاص.

اقدمت عناصر تابعة لمليشيات حزب الإصلاح، وبأوامر، من قيادات في سلطة الأخوان التي تحكم محافظة شبوة، اليوم الأربعاء على اختطاف رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة شبوة الشيخ علي محسن السليماني.وللوقوف أمام هذا التصعيد، ترصد (عدن تايم) في هذا التقرير تداعيات هذه الخطوة وما تعنية في ظل التطورات على الساحة الجنوبية، وكذلك تبعات الخطوة وما يترتب عليها مستقبلا، والرد المنتظر من الانتقالي، على اعتبار أن البيان لا يقدم أو ياخر.

الانتقالي يحدد موقفه

وقبل قليل أصدر المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي، م.نزار هيثم، تصريح صحفي عبر فيه عن موقف المجلس من اختطاف السليماني، واعتبره تصرفٍ همجي غير مبرر وعمل إرهابي، تم بأوامر من رئيس العمليات الحربية والحاكم العسكري لمحافظة شبوة.

واضاف : “وإزاء هذا السلوك البربري ، المتزامن مع جهود ودعوات دولية للتهدئة ووقف الأعمال القتالية، وهو مارحب والتزم به المجلس الانتقالي تقديرا للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم المهدد بوباء كورونا القاتل، فإن جماعة الإخوان تؤكد نزعتها وسلوكها الإرهابي المعارض لكل جهود السلام والتهدئة”.

وقال : “وأمام هذا العمل الإرهابي فإن المجلس الانتقالي الجنوبي, يعبّر عن استنكاره ، لاستمرار سلوك القمع والإرهاب الذي تمارسه سلطات محافظة شبوة المحتلة، ضد القيادات والناشطين الجنوبيين والمخالف لكل المواثيق والدساتير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وكذا القانون الدولي الإنساني”.

وأردف : “وفي الوقت الذي يحذّر فيه المجلس الانتقالي الجنوبي سلطات شبوة من المساس بسلامة القيادي السليماني أو إساءة معاملته ، فإنه يطالب التحالف العربي بالعمل على وقف هذه التصرفات التي تهدف لدفع المجلس لرد الفعل للوصول لتفجير الموقف، حيث تم اختطاف الشيخ السليماني في وقت كان متوجها ضمن مجموعة لبذل مساعي التهدئة، ويدعو الحكومة اليمنية، ومن خلال أجهزتها المختلفة باتخاذ كافة الخطوات التي تضمن تحرير الشيخ علي محسن السليماني وضمان عدم تكرار هذا السلوك الهمجي”.

تداعيات الاختطاف

وترصد (عدن تايم) ابرز ردود الأفعال والتعليقات التي صرح بها قادة وسياسيون ونشطاء جنوبيون حول اختطاف واعتقال رئيس القيادة المحلية لانتقالي شبوة.

وقال عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي : “نذكر الإصلاحيين في شبوة ان المجلس الانتقالي وقوات النخبة لم تتعرض لهم بالقتل أو التنكيل ولسنا نادمين على ان أيادينا بيضاء بل نعتز بذلك.. تذكروا ان صفحتكم المخزية بعد٢٠١١م طُويت سريعاً وهذه الممارسات العدوانية الدخيلة على شبوة ومجتمعها ستطوى والضحايا والمتضررين يعرفون خصومهم جيداً”.

من جانبه قال القيادي الجنوبي أحمد عمر بن فريد: “لن ندين ولن نستنكر أو نشجب ولن نستغرب حتى حادثة اختطاف ممثل المجلس الانتقالي في شبوة لأننا أمام مجموعة بلاطجة ولصوص لا تحتكم للقانون ولا للقيم الأخلاقية ولكنها بما فعلت تفتح الباب على مصراعيه لردود فعل تتناسب مع سلوكياتهم”.

وبدوره قال الكاتب السياسي صالح علي الدويل : “اعتقال الزميل علي محسن رئيس المجلس الانتقالي في شبوة يؤكد تخبط الاخوانج في ادارة المحافظة .. الاعتقال لن يكسر ارادته بل يزيدنا تمسكا بهذا الخيار”.

إلى ذلك اعتبرت الأديبة والناشطة سارة عبدالله حسن، أن اعتقال السليماني خرق علني لإتفاق الرياض وهو ضمن خروقات اخرى سابقت بنود الإتفاق على الإنجاز فلم نرى تنفيذاً للبنود بقدر ما لمسنا مايناقضها.

وأضافت : “صمت المجلس عمليا أمام عرقلة عودة قيادته، وضعهم أمام كثير من الأسئلة والتحديات، وماحدث للسليماني رسالة اخرى للجنوب، ولكن لن تمروا يااخوان الارهاب”.

وفي تعليقه قال الكاتب السياسي ناصر المشارع : “تصعيد الاصلاح في شبوة والاستقواء بالحديد والنار وتعمد الاذلال والاعتقالات للقيادات والناشطين وكل من له علاقة بالمجلس الانتقالي في الظرف الذي يتحرك الاصلاحيون بكل أريحية في المحافظات التي تقع تحت سيطرة الانتقالي وترُفع الانتقالي في الرد على مثل هكذا اساليب يدل على ان الانتقالي يمتلك رؤية مستقبلية للتعايش والقبول بالاخر بعكس مأظهره الاصلاح في شبوة ومأرب مع ان الاصلاح يعتبر نفسه حزب سياسي ولكن من خلال اساليبه في التعامل مع خصومه في المحافظات التي يسيطر عليها في مارب وشبوة ووادي حضرموت يتبين ان العقلية القبلية والسلطوية والتطرف جينات متأصلة تنتج نفسها في سياسة الحزب بمجرد ان يغرز مخالبه في بقعة ما ولو حتى امامة في احد المساجد”.

تبعات الاختطاف .. والموقف المنتظر من الانتقالي

وأعتبر سياسيون واعلاميون اختطاف رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في شبوة، جس نبض للمجلس الانتقالي ورسالة تنادي من الشرعية، ولهذا لا يد من رد قوي من الانتقالي.

وفي هذا السياق قال الناشط السياسي عدنان العامري : ” إن هذا التصعيد الخطير الذي تم من قِبل حزب الإصلاح ما هو الا جس نبض ومراقبة رد فعل المجلس الانتقالي!، وهنالك الكثير من التجاوزات التي يخططون لها هؤلاء البلاطجه في الأيام القادمة ان لم يتم اتخاذ الإجراءات الصحيحه من قبل قياداتنا”.

بدوره تساءل الإعلامي بسام القحطاني عن رد الانتقالي في هذا الشأن، وقال : ردة فعل المجلس الانتقالي باختطاف ممثليه في شبوة وسقطرى ستكون بمثابة رسالة رد لتمادي الشرعية بحق المكون الوحيد للجنوب !!! هل ستكون الرسالة تحرك على الأرض ؟ .. أم مجرد بيان وإدانه ؟ وهنا ستظهر قوة المجلس !!!”.