تقرير يتهم مليشيا الإصلاح في تعز بارتكاب عمليات خطف وتعذيب في سجون خاصة

@ تعز، نيوزيمن:

السياسية

2020-03-31 11:30:46

كشف تقرير حصل عليه (نيوزيمن) عن تورط مليشيا تابعة لحزب الإصلاح بتعز في أعمال اختطاف وإعدام تحت التعذيب في نحو 30 سجنا تديرها في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وبحسب التقرير الصادر عن منظمة حق للدفاع عن الحقوق والحريات فإن آخر أعمال الاختطاف والعذيب في السجون تمت في هذا الشهر وراح ضحيتها “مجيب أحمد الراجحي” مساء يوم الأحد الموافق 22 مارس 2020م داخل سجن الشرطة العسكرية بمدينة تعز.

وسبق هذا حادثة قتل الطفل أيمن محمد الوهباني 17 عاما في أحد السجون التي تديرها ميليشيات حزب الإصلاح في مدينة تعز أواخر العام 2019م.

التقرير الخاص بالأوضاع الأمنية والإنسانية في محافظه تعز حتى مارس 2020م، أكد قيام مليشيا الإصلاح بإنشاء سجون خاصة بعيداً عن الإشراف القضائي بلغت أعدادها حتى اليوم 30 سجناً في مدينة تعز.

وفي موضوع آخر، اتهم التقرير مليشيا الإصلاح، بالاستيلاء على الكثير من الممتلكات العامة منها مباني المدارس والمرافق الحكومية وتحويلها إلى سجون وثكنات ومقرات عسكرية لعناصرها.

وذكر التقرير أن منظمات المجتمع المدني المستقلة بمدينة تعز سجلت العديد من حوادث السطو المسلح التي تعرضت لها الممتلكات الخاصة في المدينة من قبل مليشيا الإصلاح.

وأشار التقرير أيضا إلى تعرض الكثير من المساعدات الغذائية والصحية المقدمة من قبل الداعمين وأهمها مركز الملك سلمان وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي للنهب والسرقة وعمليات الابتزاز من قبل عناصر الإصلاح والتنظيمات المتطرفة مما أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر والمجاعة بين الأهالي وتفشي الأوبئة والأمراض في ظل غياب واضح للرعاية الصحية.