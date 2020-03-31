نيوز يمن

تقرير يتهم مليشيا الإصلاح في تعز بارتكاب عمليات خطف وتعذيب في سجون خاصة

31 مارس، 2020
0

@ تعز، نيوزيمن:
السياسية

2020-03-31 11:30:46

كشف تقرير حصل عليه (نيوزيمن) عن تورط مليشيا تابعة لحزب الإصلاح بتعز في أعمال اختطاف وإعدام تحت التعذيب في نحو 30 سجنا تديرها في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وبحسب التقرير الصادر عن منظمة حق للدفاع عن الحقوق والحريات فإن آخر أعمال الاختطاف والعذيب في السجون تمت في هذا الشهر وراح ضحيتها “مجيب أحمد الراجحي” مساء يوم الأحد الموافق 22 مارس 2020م داخل سجن الشرطة العسكرية بمدينة تعز.

وسبق هذا حادثة قتل الطفل أيمن محمد الوهباني 17 عاما في أحد السجون التي تديرها ميليشيات حزب الإصلاح في مدينة تعز أواخر العام 2019م.

التقرير الخاص بالأوضاع الأمنية والإنسانية في محافظه تعز حتى مارس 2020م، أكد قيام مليشيا الإصلاح بإنشاء سجون خاصة بعيداً عن الإشراف القضائي بلغت أعدادها حتى اليوم 30 سجناً في مدينة تعز.

وفي موضوع آخر، اتهم التقرير مليشيا الإصلاح، بالاستيلاء على الكثير من الممتلكات العامة منها مباني المدارس والمرافق الحكومية وتحويلها إلى سجون وثكنات ومقرات عسكرية لعناصرها.

وذكر التقرير أن منظمات المجتمع المدني المستقلة بمدينة تعز سجلت العديد من حوادث السطو المسلح التي تعرضت لها الممتلكات الخاصة في المدينة من قبل مليشيا الإصلاح.

وأشار التقرير أيضا إلى تعرض الكثير من المساعدات الغذائية والصحية المقدمة من قبل الداعمين وأهمها مركز الملك سلمان وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي للنهب والسرقة وعمليات الابتزاز من قبل عناصر الإصلاح والتنظيمات المتطرفة مما أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر والمجاعة بين الأهالي وتفشي الأوبئة والأمراض في ظل غياب واضح للرعاية الصحية.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الإصلاح بارتكاب تعز تقرير خاصة خطف سجون عمليات في مليشيا وتعذيب يتهم

إقرا أيضا

Photo of موشن جرافيك: قلق في تعز من ممارسات المخلافي

موشن جرافيك: قلق في تعز من ممارسات المخلافي

31 مارس، 2020
Photo of فضائح لا أخلاقية تطيح بقيادي حوثي يشغل منصب عميد كلية التربية بباجل

فضائح لا أخلاقية تطيح بقيادي حوثي يشغل منصب عميد كلية التربية بباجل

31 مارس، 2020
Photo of ابن بريك: حملات استهداف وتشويه القيادات الجنوبية ما هي إلا مطابخ أعداء الجنوب

ابن بريك: حملات استهداف وتشويه القيادات الجنوبية ما هي إلا مطابخ أعداء الجنوب

31 مارس، 2020
Photo of مأرب تتجهز لـ”معركة المصير” بعد “طعنة اللبنات” والأحمر يغرِّد بالانجليزية لـ”السلام”

مأرب تتجهز لـ”معركة المصير” بعد “طعنة اللبنات” والأحمر يغرِّد بالانجليزية لـ”السلام”

31 مارس، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق