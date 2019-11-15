تقليص عدد الوزارات من 37 إلى 24 وإلغاء مناصب 8 وزراء يمنيين بشكل نهائي

كشفت مصادر حكومية وإعلامية عن ترتيبات تجريها الحكومة الشرعية لتقليص عدد الوزارات اليمنية من 37 إلى 24 وزارة.

وأوضحت المصادر، أن 12 وزارة سيتم دمجها مع الوزارات الآخرى في الحكومة اليمنية الجديدة، بحيث يكون العدد الكلي 24 وزارة، بموجب اتفاق الرياض.

وأشارت المصادر إلى أن وزراء الدولة، الذين يصل عددهم إلى 8، سيتم إلغاء مناصبهم بشكل نهائي بحسب الاتفاق.

وينص الاتفاق الذي وقعت عليه الحكومة الشرعية مع المجلس الإنتقالي الجنوبي في 5 نوفمبر الجاري، على أن يشكل الرئيس هادي، وبالتشاور مع المكونات السياسية اليمنية، حكومة جديدة تؤدي اليمين أمامه في العاصمة المؤقتة عدن، خلال 30 يوماً من توقيع اتفاق الرياض.

وبحسب مصادر حكومة فإن مجلس الوزراء قرر عقب اجتماعه أمس في العاصمة السعودية الرياض، العودة إلى العاصمة المؤقتة عدن، اليوم (الجمعة)، أو غداً السبت، بعد التنسيق مع الجانب السعودي في هذا الشأن.