تقييم دعم الهلال الأحمر اليمني المقدم لمراكز فرز وباء كورونا بعدن

ناقشت إدارة البرنامج الوطني للإمداد الدوائي مع وفد من جمعية الهلال الأحمر اليمني، تقييم الدعم الذي يحتاجه البرنامج من المواد الضرورية لمراكز الفرز المعتمدة في عدن، بهدف عمل الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا.

وأطلعت إدارة البرنامج الوطني للإمداد الدوائي الوفد على أهم الاحتياجات والإجراءات الاحترازية لتشغيل وتفعيل مراكز الفرز المعتمدة في محافظة عدن.

وأشادت بتدخلات ودور الهلال الأحمر اليمني ودعم وزارة الصحة، وما يقدمانه من خدمات متميزة لعدن وطالبت القائمين بمزيد من الدعم لمواجهة فيروس كورونا.

من جانبه قال وفد الهلال الأحمر اليمني ممثلاً بكلٍ من عبدالناصر البركاني الضابط الصحي، وصالح أحمد صالح منسق الكوارث: إن الهلال سيُسخّر كل ما لديه لدعم عدن بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان.