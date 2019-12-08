أخبار نادي برشلونة

تقييم لاعبي برشلونة بعد الفوز على ريال مايوركا

8 ديسمبر، 2019
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تقييم لاعبي برشلونة بعد الفوز على ريال مايوركا
احتفال ميسي مع لاعبي برشلونة

موقع سبورت 360 – نجح فريق نادي برشلونة في تحقيق فوز كبير على حساب ضيفه، ريال مايوركا، بنتيجة 5 أهداف مقابل هدفين في الدوري الإسباني.

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الفريق الكتلوني استضاف مايوركا على ملعب كامب نو مساء السبت، وتمكن من تحقيق فوز عريض ليعود من خلاله إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني.

ريال مدريد كان قد انفرد بالصدارة بعد تحقيق الانتصار على حساب إسبانيول في وقت مبكر من هذا اليوم، قبل أن يعود البرسا لمزاحمة غريمه التقليدي على صدارة جدول الترتيب في لا ليجا.

تقييم اللاعبين في مباراة برشلونة اليوم ضد مايوركا في الدوري الإسباني

ليونيل ميسي، صاحب الجسد الذي لا يرحم، برهن مجدداً على أنه هو من لا يرحم !، حيث سجل هاتريك في مباراة برشلونة اليوم ليتخطى كريم بنزيما نجم الميرينجي المتألق هذا الموسم، ويعتلي ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 12 هدفاً، فيما سجل جريزمان ولويس سواريز أيضاً في خماسية البرسا.

وأصدر موقع هو سكورد الشهير والمختص بالأرقام والإحصائيات تقييمه للاعبي برشلونة في مباراة مايوركا وجاء على النحو التالي:

تير شتيجن: 6

روبيرتو: 7.2

بيكيه: 6.7

لونجليه: 6.9

فيربو: 6.8

راكيتيتش: 7.6

بوسكيتس: 8

دي يونج: 7.8

ميسي: 10

لويس سواريز: 9.8

جريزمان: 8.3

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الفوز برشلونة بعد تقييم ريال على لاعبي مايوركا

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