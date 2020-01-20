تقييم لاعبي برشلونة بعد الفوز على غرناطة اليوم

سبورت 360 – نجح برشلونة في تحقيق أول انتصار له تحت قيادة المدرب الجديد كيكي سيتيين، وذلك بعدما فاز مساء اليوم الأحد، على غرناطة بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة الدوري الإسباني.

وبهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 43 نقطة معتلياً صدارة ترتيب الليجا إلى جانب ريال مدريد الذي يمتلك نفس الرصيد من النقاط، بينما تجمد حساب غرناطة عند 27 نقطة في المركز العاشر.

وظهرت فلسفة كيكي سيتيين، بالاعتماد على 3 لاعبين في خط الدفاع وهم جيرارد بيكيه وصامويل أومتيتي وسيرجي روبيرتو، مع منح الحرية لخط الوسط وخاصةً الثنائي راكيتيتش وأرتورو فيدال للتقدم إلى الأمام، وتشكيل الزيادة العددية في مناطق الخصم.

وقدم عدة لاعبين مستويات رائعة، على غرار ليونيل ميسي وأرتورو فيدال وصامويل أومتيتي وسيرجيو بوسكيتس، إضافة إلى البديل ريكي بوج الذي لعب دوراً بارزاً في هدف البارسا عندما استرجع الكرة في الثلث الهجومي.

وإليكم تقييم لاعبي برشلونة في مباراة اليوم:

مارك أندريه تير شتيجن: كان يقظاً خاصةً في التصدي للتسديدات القوية بعيدة المدى (6.4 من 10)

صامويل أومتيتي: من أفضل لاعبي برشلونة في اللقاء، تميز بالتمركز الجيد بالكرات العالية والتغطية على زملائه (7.3 من 10)

جيرارد بيكيه: أدى مهام دفاعية عديدة بشكل جيد (6.5 من 10)

جوردي ألبا: شكل خطورة كبيرة للغاية في تقدمه للأمام في مناسبات قليلة، لكن عابه كثرة التمرير للخلف (6.4 من 10)

سيرجي روبرتو: لم يكن تأثيره ملموساً على المستوى الهجومي، حيث لعب كقلب دفاع ثالث (6.1 من 10)

سيرجيو بوسكيتس: كان حلقة وصل في خط الوسط، واسترجع الكثير من الكرات في دائرة المنتصف (7.3 من 10)

إيفان راكيتيتش: كان بطيئاً للغاية وفقد الكثير من الكرات (6.0 من 10)

أرتورو فيدال: بذل جهداً كبيراً، وأجاد التأمين الدفاعي لإحباط خطر المرتدات، كما كانت أدواره الهجومية فعالة جداً (7.5 من 10)

أنطوان جريزمان: حاول التحرك يميناً ويساراً بحثاً عن بصمة، ورغم إهداره لبعض الفرص إلا أن مردوده كان رائعاً (6.8 من 10)

أنسو فاتي: كان أنشط العناصر الهجومية للبارسا في الشوط الأول، لكنه افتقد للمسة الأخيرة (6.7 من 10)

ليونيل ميسي: في كل مرة ظهر فيها تظهر الخطورة لبرشلونة، كاد أن يسجل هدفين كأقل تقدير لكنه قدم عموماً أداءً مميزاً (7.9 من 10)

كارليس بيريز: أعاد الحيوية نسبياً للجبهة اليمنى وهدد المرمى ببعض المحاولات (6.1 من 10)

آرتور ميلو: نجح في تعزيز استحواذ برشلونة على الكرة واسترجع بعض الكرات (6.2 من 10)

ريكي بوج: أحد اللاعبين الذي ساهموا بشكل مباشر في هدف برشلونة (6.3 من 10)

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