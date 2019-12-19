تقييم لاعبي برشلونة وريال مدريد .. كارفخال رجل الكلاسيكو

تقييم اللاعبين بعد تعادل البرسا أمام الريال..

فريق عمل يوروسبورت عربية

انتهت مباراة الكلاسيكو والتي جمعت فريقي برشلونة بضيفه ريال مدريد بالتعادل السلبي، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء على أرضية ملعب الكامب نو، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

هذا التعادل حافظ للفريق الكاتلوني على صدارة جدول ترتيب الليغا بفارق الأهداف فقط عن ريال مدريد، حيث ارتفع رصيد كلا منهما إلى النقطة 35.

وعلى رغم من التعادل السلبي إلا هناك بعض اللاعبين الذين قدموا مستوى جيد طوال دقائق المباراة ومن بين هؤلاء اللاعبين داني كارفخال الذي حصل على أعلى تقييم في المباراة.

نستعرض فيما يلي تقييم لاعبي الفريقين:

برشلونة:

مارك أندريه تير شتيغن: 7.5

نيلسون سيميدو: 6.3

جيرارد بيكيه: 7.7

كليمونت لينغليت: 7.5

جوردي ألبا: 6.5

إيفان راكيتيتش: 6.9

سيرجي روبيرتو: 6.8

فرينكي دي يونغ: 7.1

أنطوان غريزمان:6.7

لويس سواريز:6.7

ليونيل ميسي: 7.7

البدلاء:

أنسوماني فاتي: 7.0

ارتورو فيدال: 7.2

ريال مدريد:

تيبو كورتوا: 7.2

داني كارفخال: 8.0

سيرجيو راموس: 7.5

رافايل فاران: 7.1

فيرلاند ميندي: 7.3

كاسيميرو: 7.2

توني كروس: 6.8

فيديريكو فالفيردي: 7.1

إيسكو: 6.6

جاريث بيل: 7.2

كريم بنزيما: 7.1

البدلاء:

رودريغو سيلفا دو غويس: 6.6

لوكا مودريتش: 6.4

تطبيق يوروسبورت عربية يأخذك إلى مدرج فريقك المفضل

Android

IOS

لمتابعة حساب الكرة السعودية عبر انستجرام

لمتابعة حساب فرجة عبر انستجرام