تكبد الحوثيين خسائر فادحة خلال محاولتي تسلل فاشلة في الحديدة

أحبطت القوات المشتركة، اليوم الخميس 2 أبريل، محاولتي تسلل في مديريتي التحيتا وبيت الفقيه بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة ان بقايا جيوب المليشيات الحوثية المتمركزة في مناطق نائية غير ذات قيمة عسكرية حاولت التقدم صوب خطوط التماس شمال مدينة التحيتا – مركز المديرية- بعملية تسلل انتحارية انتهت بالفشل.

وأكد أن وحدات من القوات المشتركة اشتبكت بالأسلحة الرشاشة والكلاشنكوف مع المتسللين زهاء ساعة أوقعت فيهم قتلى وجرحى واجبرت البقية على الفرار، مخلفين وراؤهم جثث زملاؤهم.

ولفت ان أبطال القوات المشتركة سحبوا جثة قتيل حوثي فيما لا تزال أربع جثث مرمية في منطقة اشتباك مفتوحة.

وفي مديرية بيت الفقيه أحبطت وحدات من القوات المشتركة محاولة تمركز لبقايا جيوب المليشيات في مواقعين مستحدثين شرق الجاح.

وأفاد الإعلام العسكري ان اشتباكات بالأسلحة الرشاشة سرعان ما اجبرت عناصر المليشيات على الفرار مذعورين بعد مصرع وجرح عدد منهم.

وكانت المليشيات تلقت منتصف الأسبوع صفعة موجعة هي الثالثة من نوعها خلال أسابيع جراء محاولات تسلل صوب الجاح.

ووزع الإعلام العسكري في حينه مشاهد نوعية تبين كيف حولت مدفعية القوات المشتركة أنفاق المليشيات الى مقابر جماعية لعناصرها المتسللين.