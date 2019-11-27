نيوز يمن

تكبيد الحوثيين خسائر فادحة في مواجهات بجنوب الحديدة

نيوز يمن نيوز يمن منذ 15 دقيقة
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@ الحديدة/المخا، نيوزيمن:
الحديدة

2019-11-26 21:29:03

تصدت القوات المشتركة لهجوم شنته مليشيات الحوثي، الثلاثاء، على مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة، وكبدتها عشرات القتلى والجرحى، وفقاً لمصدر عسكري ميداني.

 وجاء الهجوم غداة تنبيه مصدر عسكري مع نيوزيمن من خطة مبيتة للمليشيات تستهدف حيس والبرح في ظل تصعيد غير مسبوق وتحشيدات.

 وقال المصدر إن المليشيات هاجمت مناطق شمال غرب حيس بالتزامن مع عمليات قصف واستهداف واسعة شنتها المليشيات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة طالت المنطقة. 

 وأضاف المصدر إن مقاتلي القوات المشتركة تمكنوا من التصدي لهجوم المليشيات وخاضوا معها اشتباكات عنيفة استمرت لساعات واستخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والقذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة والقناصة. 

 وأكد المصدر أن القوات المشتركة كبدت المليشيات عشرات القتلى والجرحى في صفوف مسلحيها وتم تدمير أسلحة ثقيلة دفعت بها لتعزيز الهجوم، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.

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الحديدة الحوثيين بجنوب تكبيد خسائر فادحة في مواجهات
نيوز يمن

نيوز يمن

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