نيوز يمن

تكبيد ذراع إيران خسائر في مدينة الحديدة وجنوبها

5 أبريل، 2020
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@ الحديدة/المخا، نيوزيمن:
الحديدة

2020-04-04 23:23:41

أخمدت القوات المشتركة، السبت، تحركات ومحاولات تصعيد لمليشيات الذراع الإيرانية، وكبدتها خسائر بشرية ومادية.

وأفاد مصدر عسكري في القوات المشتركة أن وحدات الاستطلاع رصدت تجمعات وتحركات مسلحة للمليشيات قرب خطوط التماس داخل مدينة الحديدة وقطاعي الدريهمي والجبلية، مشيراً إلى التعامل معها بالنيران والسلاح المناسب وحققت إصابات مباشرة في صفوف المليشيات.

وتراجعت عناصر المليشيات بعد تلقيها ضربات أوقعت خسائر بشرية ومادية في صفوفها.

وأضاف المصدر إن تحركات المليشيات رافقها إطلاق نار من أسلحة رشاشة وقذائف مدفعية صوب مواقع للقوات المشتركة، وأحياء سكنية وقرى بعيدة عن أي هدف عسكري.

وتم تحديد وتحييد مصادر النيران وإخمادها بقصف مركز.

وكانت القوات المشتركة قامت بالرد على مصادر نيران مليشيات الحوثي التي استهدفت مواقعها شرق مدينة الصالح بمدينة الحديدة وتمكنت من إخمادها.

وقال مصدر ميداني في القوات المشتركة إن مدفعية القوات ردت على مصادر نيران مليشيات الحوثي وأخمدتها محققة إصابات مباشرة في صفوف المليشيات الحوثية شرق مدينة الصالح.

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إيران الحديدة تكبيد خسائر ذراع في مدينة وجنوبها

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