نيوز يمن

تكبيد هجوم حوثي بالدريهمي وإصابة نساء بقصف على حيس

9 أبريل، 2020
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@ الحديدة/المخا، نيوزيمن:
الحديدة

2020-04-08 23:56:10

أحبطت القوات المشتركة هجوماً ليلياً شنته مليشيات الحوثي على مديرية الدريهمي جنوب الحديدة مساء الأربعاء، وأصيبت ثلاث نساء في مركز مديرية حيس جراء قصف حوثي بالقذائف.

مصادر عسكرية قالت إن القوات المشتركة أحبطت هجوما على مواقعها شرق الدريهمي، وخاضت مع المليشيات اشتباكات عنيفة استمرت لساعات واستخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وأضافت إن أبطال القوات المشتركة تمكنوا من توجيه ضربات موجعه لعناصر المليشيات التي تكبدت على إثرها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.

وشنت مليشيات الحوثي قصفاً عنيفاً بمختلف أنواع الأسلحة الرشاشة والقذائف المدفعية صوب الأحياء السكنية في مركز مدينة حيس وأصيبت ثلاث نساء مساء الأربعاء.

مصادر محلية أفادت نيوزيمن، أن مليشيات الحوثي قصفت بالأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون أحياء متفرقة في مركز المدينة الآهل بالسكان.

وأكدت المصادر، أن القصف الحوثي استهدف منزلين في حي ربع السوق وربع الحضرمي وأصيب ثلاث مواطنات بشظايا هاون استهدفت منازلهن.

وتسبب القصف في حالة من الذعر والخوف في أوساط المواطنين لا سيما النساء والأطفال.

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