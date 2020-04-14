تكثيف همجي على أحياء حيس والجبلية.. أكثر من 140 خرقاً حوثياً في الحديدة

@ الحديدة/المخا، نيوزيمن:

الحديدة

2020-04-14 22:37:50

أوضحت بيانات الرصد رفع مليشيات الحوثي، ذراع إيران في اليمن، وتيرة التصعيد والخروقات العسكرية في جبهات الحديدة، وأحصت القوات المشتركة أكثر من 140 خرقاً خلال أقل من 48 ساعة، بينما تكثف القصف الهمجي والاستهداف المركز على مدينة حيس والقرى والأحياء السكنية في المدينة كما هو الحال في التحيتا/ الجبلية.

إبطال عبوة جديدة

أبطلت القوات المشتركة مفعول عبوة ناسفة زرعتها مليشيات الحوثي الموالية لإيران في الطريق الترابي الذي يربط مديريتي التحيتا والخوخة جنوبي محافظة الحديدة، وقبلها أبطلت عبوة مشابهة زرعت في الطريق الرابط بين حيس والخوخة، وتستهدف العبوات الناسفة المتنقلين من المواطنين والعربات.

45 خرقاً خلال ساعات

رصدت القوات المشتركة في الساحل الغربي، خلال الساعات الماضية، 45 خرقا جديدا ارتكبتها مليشيات الحوثي في الحديدة، وشملت الخروقات عمليات قصف واستهداف طالت الأحياء والقرى السكنية.

وقال مصدر عملياتي في القوات المشتركة، إن القرى السكنية في الجبلية نالت النصيب الأكبر من الخروقات الحوثية، إذ بلغ عددها 18 خرقا تنوعت بين قصف بقذائف الهاون والآر بي جي والأسلحة الرشاشة.

وأفاد المصدر أن الأحياء السكنية في مدينة حيس تأتي بالمرتبة الثانية في قائمة تعداد الخروقات الذي وصل إلى 14 خرقا، حيث أمطرت المليشيات المنازل بقذائف الهاون وبسلاح م. ط 23 وعيار الدشكا و 14,5 و 12,7.

وأشار المصدر أن خروقات المليشيات في منطقتي الطور والفازة بلغ 7 خروقات، بينما بلغ عدد الخروقات الحوثية في التحيتا 4 باستهداف الأحياء السكنية بالأسلحة الرشاشة والقناصة.

وأوضح المصدر أن أقل حصيلة خروقات حوثية سجلت هي خرقان، الأول في مدينة الحديدة بسلاح 14,5، والثاني في مديرية الدريهمي بقذائف هاون سقطت على القرى السكنية.

هذا وكانت القوات المشتركة رصدت في اليوم السابق 79 خرقا للمليشيات الحوثية، رغم إعلان التحالف العربي وقف إطلاق النار الشامل لتوحيد الجهود لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

تصعيد تحت الهدنة

قال مدير شرطة محافظة الحديدة، عضو الفريق الحكومي لإعادة الانتشار العميد نجيب ورق، إن المليشيات ما زالت تصعد من خروقاتها وانتهاكاتها لوقف إطلاق النار الذي أعلن عنه التحالف العربي والذي التزمت به القوات المشتركة من طرفها. وأوضح، خلال زيارة تفقد خطوط التماس في جبهة حيس، أن المليشيات تواصل استحداث مواقع قتالية لمقاتليها بالتزامن مع تحركات لعناصرها مستغلة الهدنة، وتواصل استهداف الأحياء السكنية في المدينة.

تكثيف همجي على حيس

كثفت المليشيات القصف المهجي بالقذائف المدفعية وبالأسلحة الرشاشة الأحياء السكنية في مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة، الثلاثاء 14 أبريل 2020. وقالت مصادر محلية لنيوزيمن، إن المليشيات قصفت بقذائف الهاون بمختلف العيارات وبمختلف الأسلحة الرشاشة أحياء متفرقة في مركز المدينة وطال القصف الأحياء السكنية في أطراف المدينة وأجزاء أخرى في قرية بيت مغاري، فيما انهالت رصاص المعدلات الرشاشة على حي ربع الحضرمي وأحياء أخرى. واستمر القصف من الليلة الماضية حتى فجر اليوم، على بيت مغاري ومركز المدينة بالقذائف والأسلحة.