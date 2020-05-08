تكريما لابداعه الفني ..الوالي يقبل يد المخرج البيحاني

كرم المجلس الانتقالي الجنوبي المخرج القدير محمد حسين بيحاني، احد عمالقة تلفزيون عدن العريق، نظير دوره الوطني والإعلامي.

وسلم الدكتور عبدالناصر الوالي عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي ، رئيس القيادة المحلية بالعاصمة عدن درع تذكاري مقدم من قناة عدن المستقلة للمخرج بحضور افراد اسرته.

وأشاد الوالي بالدور الوطني والتاريخي للمخرج القدير محمد حسين بيحاني، مؤكدا أن هذه الكوادر سوف تحظى بالرعاية بالاهتمام والتقدير من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي ممثلا برئيسه عيدروس الزبيدي.

وابلغ الوالي، المخرج بيحاني تحيات رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.

من جهته، حيا المخرج الجنوبي القدير، الأدوار الوطنية التي يقوم بها المجلس الانتقالي الجنوبي، في خدمة الجنوب والانتصار لقضيته الوطنية العادلة.

وكان الشيخ هاني بن بريك نائب بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي وعد بتكريم المخرج محمد حسين البيحاني مقدما الاعتذار له على ما لحق بالكوادر الجنوبية من تدمير وتهميش واهمال.