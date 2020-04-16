تكريم العميد عبدالله عبدربه من قيادة الخدمات الطبية ومدرسة جندوح

كرمت قيادة دائرة الخدمات الطبية العسكرية ومدرسة جندوح لتأهيل الكوادر الطبية العسكرية العميد الركن عبدالله عبدربه ناجي مدير الدائرة المالية بوزارة الدفاع

وجاء ذلك بمناسبة حفل تخرج دفعة الفقيد الدكتور محمد الجفري ال35 من مدرسة جندوح لتمريض.

وجسد ذلك التكريم لدور الذي قام العميد الركن عبدالله عبدربه واسهامة في النهوض بالخدمات الطبية العسكرية وإعادة افتتاح مدرسة الشهيد جندوح لتمريض التي توقفت عن دورها في تأهيل وتدريس الكوادر الطبية العسكرية منذ أكثر من نصف قرن من الزمن.

من علي مقراط

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