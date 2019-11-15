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تكريم الفنانة اليمنية إيمي هتاري بجائزة أممية في قمة نيروبي

ابابيل نت ابابيل نت منذ 16 دقيقة
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توجت الفنانة اليمنية “إيمي هتاري” بجائزة صندوق الأمم المتحدة للسكان للقيادة والالتزام بتحقيق الحقوق والخيارات، في قمة نيروبي العالمية.

وكرم صندوق الامم المتحدة للسكان الطفلة ايمي على هامش مشاركتها في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المنعقد في العاصمة الكينية نيروبي لتكون جزء من حملة تسعى لإيجاد حلول لمشكلة ظاهرة زواج القاصرات.

وإيمي هيتاري هي مغنية يمنية تقوم بمحاكاة أغاني الأنمي اليابانية وتحويلها إلى اللغة العربية بنفس الوزن ونفس موضوع الأغنية، مع اختلاف الكلمات والتعابير.

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أممية إيمي الفنانة اليمنية بجائزة تكريم في قمة نيروبي هتاري

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