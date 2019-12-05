تكريم اوائل الثانوية العامة بمديرية الملاح – ردفان للعام الدراسي 2018 م- 2019 م

برعاية ودعم المجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية الملاح وتنظيم الإدارة الجماهيرية بالمجلس وبالتنسيق مع ادارة التربية والتعليم بالمديرية ، وتزامناً مع احتفالات شعبنا بالعيد ال 52 للاستقلال ، اُقيم صباح اليوم الخميس 5 ديسمبر في مدرسة الصمود بمدينة الملاح الحفل التكريمي لأوائل الثانوية العامة لصفي الأول والثاني ثانوي للعام الدراسي 2018-2019 م ..



حيث استهل الحفل بآيات من الذكر الحكيم تلاها الطالب خالد محمد منصر ومن ثم النشيد الوطني الجنوبي والوقوف دقيقة حداد على ارواح الشهداء في كافة مراحل النضال التحرري ..



ومن ثم كلمة القيادة المحلية للمجلس القاها الشيخ مسرور شائف نائب رئيس المجلس ، رحب فيها بالحاضرين جميعاً وناقلاً لهم تحايا القيادة المحلية للمجلس بالمحافظة ممثلة بالمناضل المحامي رمزي الشعيبي رئيس المجلس وتحايا رئيس المجلس الانتقالي الملاح المناضل العميد مبارك سعيد ، ومباركاً للطلاب الاوائل هذا التفوق ..



واستعرض خلال كلمته نضال الجيش الجنوبي ضد المستعمر البريطاني انا ذاك وما يسطره احفاد اولئك الابطال اليوم ضد المحتل الشمالي ..



كما شكر خلال كلمته ادارة مكتب التربية على تعاونها في انجاح هذا الحفل واللجنة التحضيرية للحفل ..



وخلال الحفل القى الاستاذ عبد الحكيم احمد فضل مدير مكتب التربية والتعليم في المديرية وعضو الهيئة التنفيذية في المجلس الانتقالي ، شكر فيها قيادة المجلس على هذه اللفتة الكريمة في تكريم اوائل الطلاب ومثمناً هذا العمل وماله من دور ايجابي في رفع مستوى الطلاب ودفعهم للمثابرة لتحقيق المراكز الاولى ..



والقى بعدها الطالب مجاهد مقداد بالليل كلمة المكرمين الاوائل شكر من خلالها قيادة المجلس الانتقالي وادارات المدارس والمعلمون



هذا وقد تخلل الحفل اناشيد وطنية انشدها الطالب المنشد عبدالله عارف البركاني شاركه فيها مجموعه من طلاب ثانوية الصمود . وانشودة للطالب عاصم عمر حسن نالة استحسان الحاضرين ..



لتاتي لحظة التكريم لتقوم قيادة المجلس وادارة التربية بتكريم الطلاب الاوائل بالجوائز العينية والشهائد التقديرية ..



قدم الحفل بكل تألق واقتدار الاستاذ ياسين احمد نصر



حضر الحفل نائب رئيس المجلس الشيخ مسرور شائف والاستاذ عبد الحكيم احمد فضل مدير ادارة التربية وعضو الهيئة التنفيذية للمجلس والاكاديمي الدكتور عبود عبدالناصر واعضاء القيادة المحلية للمجلس ورؤساء الادارات في المجلس ومدراء المكاتب في ادارة التربية ومدراء المدارس واولياء امور الطلاب وشخصيات اجتماعية وعسكرية وامنية ..



*من مجد فضل صالح