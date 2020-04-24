كريتر سكاي

تكريم مؤسسة تأهيلية شبابية في عدن

24 أبريل، 2020
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كريتر سكاي/خاص:

اقيم يوم الخميس الموافق 23/ 4 / 2020 حفلاً حيث كرمت مؤسسة غيث للتنمية والتأهيل الاستاذ/ وليد محسن عبدالله رئيس مكتب جنيف للخدمات العقارية والاستشارات الهندسية بالعاصمة عدن  وتم تقديم درع التميز والشكر وذلك لتعاونه مع المؤسسة في تفعيل البرامج الشبابية والإنسانية وماقدمة ويقدمة بإستمرار للخدمة المؤسسة. 

كما اعربت الأستاذة المشاركة بالفعالية “ماجدة القميشي” عن شكرها وامتنناها لمكتب جنيف متمثلاً بالأستاذ وليد لتعاونه  في الخدمات الشبابية والإنسانية وفي الختام تم تكريم الأستاذ “خالد الأصبحي” المدير التنفيذي لمؤسسة غيث والأخ سامي سالم مدير إدارة المشاريع بالمؤسسة.

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