تكليف العقيد فضل العُمري مندوبا لمشروع شق طريق قرية الفرع الاعلى بيافع سرار

أصدر مدير عام مديرية سرار يافع بمحافظة أبين الأستاذ صالح يسلم قدار أمر تكليف بالاخ العقيد فضل عبده محمد العمُري مندوباً لمشروع شق طريق قرية الفرع الأعلى بيافع سرار وجاء بأمر التكليف الآتي…

بسم الله الرحمن الرحيم إلى من يهمه الأمر…… المحترم “بعد التحية”

الموضوع العقيد/فضل عبده محمد العُمري نؤكد لكم بأن المذكور أعلاه مندوب لمشروع شق طريق قرية الفرع الاعلى بيافع سرار ويكلف للمتابعة والتنسيق مع الجهات الرسمية الحكومية والخيرية.وعليه ” نأمل تعاونكم مع المذكور وتسهيل كافة الصعوبات لخدمة الصالح العام والخاص وبالله التوفيق .

صادر من مديرعام السلطة المحلية بسرار يافع بمحافظة أبين الأستاذ صالح يسلم قدار بتاريخ 2020 – 1 – 15م

*من صالح البخيتي