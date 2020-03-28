تكليف النقيب الشماخي بأمن مستشفى لودر



كلّف العميد علي ناصر باعزب أبو مشعل مدير أمن أبين وبالتنسيق مع مدير أمن لودر العقيد الخضر حمصان كلّف النقيب علي الشماخي بمهمة إدارة أمن مستشفى الشهيد محنف بلودر..

ويأتي تكليف الشماخي بهذا المنصب بعد مناشدة أطلقها مستشفى الشهيد محنف بلودر بعد عمليات إقتحام وتعدي على العمال فيه..

ويتمتع النقيب الشماخي ياخلاق رفيعة وعلاقات طيبة وتقلد عدد من المواقع القيادي في السلك العسكري..

هذا ويعتبر مستشفى الشهيد محنف بلودر مستشفى محورية وهامة تقدم خدماته لكافة أبناء المنطقة الوسطى بأبين ويتطلب أمر حماية إمكانية وعتاد للقيام بهذا الأمر بالشكل المطلوب..