عدن الغد

تكليف عاطف السييلي نائبا لرئيس الحراك الجنوبي بحضرموت

Photo of عدن الغد عدن الغد منذ 11 دقيقة
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تكليف عاطف السييلي نائبا لرئيس الحراك الجنوبي بحضرموت

نظرا لما تقتضيه مصلحة العمل التنظيمي والسياسي للمجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير واستقلال الجنوب بمحافظة حضرموت” أصدر رئيس المجلس الأعلى للحراك بحضرموت الاخ سعيد سالم بافرج هذا اليوم الأربعاء الموافق 13/11/201 قرارا قضى بتكليف الأخ عاطف منصر عبدالقوي الرشيدي (السييلي) نائباً لرئيس المجلس الأعلى للحراك الجنوبي بالمحافظة.
والاستاذ عاطف منصر عبدالقوي الرشيدي ( السييلي) كادر علمي خبير في مادتي الرياضيات والفيزياء ومدرب دولي درس في كلية الهندسة لمدة عشر سنوات كمحاضر في التفاضل والتكامل يجيد أربع لغات نطقا وكتابة وهي العربية ،الانجليزية، الروسية،السواحلية.
علما ان السييلي كان يكتب كل الشعارات بالانجليزي في فترة الحراك السلمي في حضرموت. ويمتلك خبرات سياسية حيث كان سكرتير اول في ثانوية المكلا سابقا وقد قدم استقالته من الحزب الاشتراكي عند التوقيع على الوحدة اليمنية واعتزل النشاط السياسي من حينها واليوم نرحب فيه كون الحراك الجنوبي بحاجة لمثل هؤلاء الكوادر.
من طه منصر

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الجنوبي الحراك السييلي بحضرموت تكليف عاطف لرئيس نائبا

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