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تكليف عوض ماطر مديرًا لادارة الايرادات والتحسين والمتابعة بصندوق النظافة وتحسين المدينة بمحافظة أبين

13 أبريل، 2020
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تكليف عوض ماطر مديرًا لادارة الايرادات والتحسين والمتابعة بصندوق النظافة وتحسين المدينة بمحافظة أبين

استناداً الى قانون السلطة المحلية رقم )4 لسنة 2000 م ولائحته التنفيذية وقانون الخدمة المدنية والتامينات رقم ( 19 ) لسنة 91 19 م ولائحته التنفيذية وقانون رئيس ( 20 ) التدوير الوظيفي رقم )31( لسنة 09 20 م وقرار رئيس الجمهورية رقم )20( لسنة الوظيفي ( 31 ) 2009 م بشان 2017م والقرار الجمهوري رقم )20( لسنة و 9 19م بشان انشاء صناديق نظافة 2017 م ( 20 ) 1999 وتحسين المدن ولما تقتضي المصلحة العامة أصدر محافظ محافظة أبين قرار بتكليف الاخ عوض ناصر عوض ماطر مديرًا لادارة الايرادات والتحسين والمتابعة بصندوق النظافة وتحسين المدينة محافظة أبين، وإلغاء أي تعيين او تكليف سابق بهذا المنصب، ويعمل بهذا التكليف من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزمه التنفيذ.

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أبين الايرادات المدينة النظافة بصندوق بمحافظة تكليف عوض لادارة ماطر مديرا والتحسين والمتابعة وتحسين

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