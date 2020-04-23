نخبة حضرموت

تلبية لمناشدات سكان الشريط الساحلي، القيادة المحلية لانتقالي الشحر تقوم بختام حملة الرش الضبابي ⋆

23 أبريل، 2020
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الشحر (نخبة حضرموت) إعلام القيادة المحلية

اختتمت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية الشحر صباح اليوم الخميس الموافق 23/ أبريل المرحلة الأولى من الحملة الوقائية والرش الضبابي التي تستهدف عموم مناطق مديرية الشحر وكذا الأرياف نتيجة إنتشار الحميات والأمراض الفيروسية المعدية التي تفتك بأرواح الكثيرين نتيجة طفح مياه المجاري وكذا عدم وجود شبكات الصرف الصحي ولايوجد مصبات آمنه للمياه مما شكل خطورة كبيرة على ساكني تلكم الأحياء ونتيجة المناشدات التي أطلقها ساكني أحياء القرية والمجرف والمجورة قامت فرق الرش الضبابي باستهداف المناطق على مرتين 
و أكد رئيس مركز القرية الأخ مبارك كرامة باهديلة أحد رؤساء حملة الرش ؛ أن الشباب اجتهدوا طيلة ثلاثة أسابيع متواصلة مستهدفين كل أحياء مدينة الشحر والحامي وكذا الأرياف بالرش الضبابي والتعقيمي و كذا التوعية الوقائية من المخاطر التي تجتاح المدينة في الآونة الأخيرة نتيجة إنتشار الحميات والأمراض الفيروسية المعدية والقيام بالشي اليسير تلبية لمناشدات المواطنين والقيام بدور المسؤلية الملقاة على عاتق المجلس
رافق الحملة الأخ عادل باثلاث عضو المحافظة والأخ أحمد الملاحي رئيس الإدارة التنظيمية والأخ أحمد بلكور رئيس الإدارة المالية والأخ سالم الحدادي رئيس مركز بن جوبان والأخ إبراهيم حمود

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